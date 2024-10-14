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Недосыпание: как оно разрушает здоровье и настроение

1:13
Здоровье

Многие люди сегодня недооценивают последствия недостатка сна, считая его неопасным и привыкнув к постоянной усталости. Но на самом деле недосып — это серьёзная угроза для здоровья.

Недосыпание: как оно разрушает здоровье и настроение
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Сердце

Специалисты в первую очередь обращают внимание на негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Регулярный дефицит сна увеличивает риск развития опасных хронических заболеваний сердца и сосудов.

Диабет

Недостаток сна также может привести к повышенной склонности к диабету. Поэтому важно уделять достаточно времени полноценному отдыху.

Общее состояние

Недосыпание заметно ухудшает общее самочувствие — появляется усталость, сонливость, раздражительность. Рабочие задачи становятся сложнее, снижается концентрация и продуктивность. Для улучшения общего состояния критически важно высыпаться.

Настроение

Мало кто задумывается, что нехватка сна влияет на выработку нейромедиаторов — химических веществ, которые управляют нашим настроением. Хронический дефицит сна может стать причиной депрессии и эмоциональной нестабильности.

Уточнения

Деприва́ция сна - недостаток или полное отсутствие сна.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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