Недосыпание: как оно разрушает здоровье и настроение

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди сегодня недооценивают последствия недостатка сна, считая его неопасным и привыкнув к постоянной усталости. Но на самом деле недосып — это серьёзная угроза для здоровья.

Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Сердце

Специалисты в первую очередь обращают внимание на негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Регулярный дефицит сна увеличивает риск развития опасных хронических заболеваний сердца и сосудов.

Диабет

Недостаток сна также может привести к повышенной склонности к диабету. Поэтому важно уделять достаточно времени полноценному отдыху.

Общее состояние

Недосыпание заметно ухудшает общее самочувствие — появляется усталость, сонливость, раздражительность. Рабочие задачи становятся сложнее, снижается концентрация и продуктивность. Для улучшения общего состояния критически важно высыпаться.

Настроение

Мало кто задумывается, что нехватка сна влияет на выработку нейромедиаторов — химических веществ, которые управляют нашим настроением. Хронический дефицит сна может стать причиной депрессии и эмоциональной нестабильности.

Уточнения

Деприва́ция сна - недостаток или полное отсутствие сна.

