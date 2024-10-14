Недосыпание: как оно разрушает здоровье и настроение

Многие люди сегодня недооценивают последствия недостатка сна, считая его неопасным и привыкнув к постоянной усталости. Но на самом деле недосып — это серьёзная угроза для здоровья.
Сердце
Специалисты в первую очередь обращают внимание на негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Регулярный дефицит сна увеличивает риск развития опасных хронических заболеваний сердца и сосудов.
Диабет
Недостаток сна также может привести к повышенной склонности к диабету. Поэтому важно уделять достаточно времени полноценному отдыху.
Общее состояние
Недосыпание заметно ухудшает общее самочувствие — появляется усталость, сонливость, раздражительность. Рабочие задачи становятся сложнее, снижается концентрация и продуктивность. Для улучшения общего состояния критически важно высыпаться.
Настроение
Мало кто задумывается, что нехватка сна влияет на выработку нейромедиаторов — химических веществ, которые управляют нашим настроением. Хронический дефицит сна может стать причиной депрессии и эмоциональной нестабильности.
Деприва́ция сна - недостаток или полное отсутствие сна.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.