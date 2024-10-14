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Как оставаться молодым: простые советы для каждого

2:14
Здоровье

Внешний облик — это важный аспект, влияющий на нашу самооценку и восприятие себя. Многие стремятся сохранить молодость и выглядеть свежо, независимо от возраста. И для этого не всегда нужно обращаться к косметологам или откладывать деньги на пластические операции.

Как оставаться молодым: простые советы для каждого
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Что поможет выглядеть моложе?

Бобовые в рационе

Регулярное употребление бобовых культур, таких как фасоль, нут, горох, маш и чечевица, благоприятно воздействует на кожу и волосы. Включение этих продуктов в ежедневное меню поможет поддерживать свежий и здоровый вид.

Перец чили

Острый перец, включая чили, — мощный союзник в борьбе за молодость. Его регулярное употребление способствует омоложению организма и помогает сохранить свежий внешний вид.

Ромашка

Хотя ромашка известна своими успокаивающими свойствами, она также обладает антивозрастным эффектом. Настои из ромашки могут улучшить состояние кожи и общий внешний вид.

Натуральная косметика

Да, она может быть дороже, но вложения в натуральную косметику окупаются. Такие средства оказывают более выраженное действие на кожу, помогая ей выглядеть ухоженной и молодой.

Масло ши

Если вы ещё не пробовали масло ши, сейчас самое время. Оно активно улучшает состояние кожи и волос, а также обладает сильным омолаживающим эффектом.

Вода — источник жизни и молодости

Ежедневное употребление не менее 2 литров чистой воды — один из самых простых и эффективных способов выглядеть моложе. Вода поддерживает увлажнение кожи и общий тонус организма.

Цитрусовые фрукты

Цитрусовые полны антиоксидантов, которые борются с возрастными изменениями. Регулярное употребление этих фруктов помогает коже сохранять молодость и свежесть.

Качественный чай

Хороший чай, вне зависимости от сорта, при регулярном употреблении помогает выглядеть моложе. Главное — сделать его частью повседневных ритуалов.

Уточнения

Масло ши (или масло карите) — растительное масло, добываемое из семян дерева ши. Масло ши твёрдое, имеет приятный нежный ореховый запах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
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