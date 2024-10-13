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Кардиолог рассказал, как заботиться о сердце осенью

1:33
Здоровье

Врач Наталья Гаврилюк поделилась рекомендациями о том, как заботиться о сердце в осенний период. Она отметила, что регулярное измерение артериального давления, правильная одежда и обувь, а также время для отдыха после работы и прогулки на свежем воздухе помогут поддерживать здоровье сердца. Об этом специалист рассказал в интервью KP.RU. 

Кардиолог рассказал, как заботиться о сердце осенью
Фото: Freepik by shayne_ch13, PDM

По словам специалиста, в холодное время года увеличивается риск инфарктов и инсультов. Это связано с тем, что при низких температурах сосуды могут спазмироваться, так организм пытается сохранить тепло. Чтобы избежать этого, важно следить за давлением, не допускать переохлаждения и давать себе возможность расслабиться после трудового дня. Гаврилюк также подчеркнула, что не стоит сидеть дома.

Прогулки и солнечный свет очень полезны. Нужно одеваться тепло и выходить на улицу.  Зимой можно заниматься различными видами спорта. Кроме того, многие кардиоупражнения можно делать в спортивном зале, так что нет никаких препятствий для активного образа жизни. Если же оставаться дома, это может привести к депрессии, — добавила врач.

Ранее психолог Дарья Сальникова говорила о том, как сохранить психологическое здоровье осенью. Она посоветовала не перегружать себя и заранее готовиться к изменениям. Например, после отпуска стоит уменьшить нагрузку на работе.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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