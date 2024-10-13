Молодой человек из Тюмени смог избежать сложной операции, благодаря танцам на колясках

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Антон Дементьев из Тюмени при помощи систематических занятий танцами на колясках смог значительно укрепить мышцы спины, что позволило ему избежать сложной операции на позвоночнике.

Фото: commons.wikimedia.org by Memasa, CC BY-SA 3.0

Родители заметили проблемы у своего ребёнка ближе к 2 годам, а в 5 мальчику был поставлен диагноз "спинальная мышечная атрофия".

"Были слезы, паника, переживания за будущее ребёнка. Но потом взяли себя в руки. Надо жить дальше”, — вспоминает Татьяна, мама Антона.

В 13 лет юноше пришлось пересесть в инвалидную коляску. Врачи уверяли, что в скором времени Антону потребуется сложная операция на позвоночнике.

Чтобы помочь своему сыну, мама записала его на занятия танцами на колясках в городе Тобольске. Помимо этого, они искали видеоуроки таких танцев в интернете и пытались изучать самостоятельно.

После окончания школы, Антон решил продолжить обучение в колледже и семья приняла решение переехать в Тюмень. Уже здесь молодой человек попал в межрегиональную Федерацию спортивных танцев на колясках в Тюменской области к тренеру Виктору Погорелову.

За последнее время юноша достиг хороших результатов, заняв второе место на фестивале по танцам в колясках Тюменской области "Лучик света" и в региональном Первенстве. А также, два раза стал участником Кубка России по этому виду спорта.

Танцы помогли улучшить состояния здоровья Антона. Во время обследования в Москве, врачи заявили, что мышцы спины окрепли и операция, о которой ранее говорили врачи, больше не нужна. Татьяна считает, что хотя Антон и принимает необходимые лекарственные препараты, но именно постоянные занятия танцами на колясках помогли её сыну.

"Когда мы пересаживаем его после тренировки в коляску, у него вся спина мокрая. Он ещё и дома с гантелями занимается, руки стали очень сильные”, — рассказала мама.

У Антона в планах достичь ещё больше побед на паркете, сообщает Megatyumen.ru.

Уточнения

Спина́льная мы́шечная атрофи́я (СМА; англ. spinal muscular atrophy, SMA) — разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением / потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга.



Спортивные танцы на колясках — Паралимпийский вид спорта людей с инвалидностью.

