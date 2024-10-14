Косметолог Анпилогова рассказала, из-за чего может появиться перхоть

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Причины возникновения перхоти разнообразны, но наиболее распространёнными являются грибы Malassezia, которые присутствуют у большинства людей. Однако при нарушении защитного барьера кожи они начинают активно размножаться, проникают глубже в кожу и негативно влияют на кожу головы.

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Руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Анпилогова отмечает, что агрессивные средства для волос, снижение иммунитета, стресс и другие факторы могут нарушить защитный барьер кожи головы и вызвать появление перхоти. Также перхоть может быть вызвана себорейным дерматитом, экземой, контактным дерматитом, псориазом и стригущим лишаём.

Анпилогова подчёркивает, что точную причину возникновения перхоти может определить только специалист. Если проявления перхоти незначительны, можно использовать деликатные шампуни против перхоти, которые снижают выработку кожного сала, пишет Газета.Ru.

При отсутствии эффекта от использования таких шампуней и появлении сильного зуда и покраснения кожи головы следует обратиться к врачу, который назначит лечебные средства с активными компонентами, такими как пиритион цинка, дёготь, салициловая кислота, сульфид селена, кетоконазол или флуоцинолон.

Важно помнить, что лечение перхоти требует времени, и чрезмерное использование лечебных шампуней и кондиционеров может пересушить кожу и ухудшить её состояние. В сложных случаях рекомендуется проконсультироваться с дерматологом.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.

