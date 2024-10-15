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Диетолог рассказала, какие два вида сухофруктов являются самыми полезными

1:31
Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе сухофруктов и дала рекомендации по их выбору. Она отметила, что сухофрукты являются концентратом витаминов и других полезных веществ, но содержат больше сахара, поэтому их следует употреблять умеренно.

Диетолог рассказала, какие два вида сухофруктов являются самыми полезными
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Среди наиболее полезных сухофруктов диетолог назвала чернослив и чёрный изюм. Они содержат магний и калий, который укрепляет сосуды и выводит жидкость из организма.

Кроме того, сухофрукты богаты антиоксидантами, антоцианами и полифенолами, которые замедляют старение и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и зрение.

"Но надо помнить, что изюм содержит сахара больше, чем все остальные сухофрукты. Сушёный чернослив имеет слабительный эффект, курага — мочегонный. Яблоки содержат много калия. Инжир стабилизирует биопроцессы в щелочной направленности", — добавила Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой".

Однако Соломатина предупреждает, что не стоит варить компот из сухофруктов, а перед употреблением их следует тщательно вымыть тёплой водой. Также она обратила внимание на внешний вид сухофруктов: по её словам, не стоит покупать слишком яркие или блестящие, так как это может свидетельствовать об обработке продукта химическими веществами. Лучше выбрать более бледные и сухие фрукты без признаков плесени.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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