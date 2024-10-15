Психолог Головичева объяснила, почему людям страшно расстаться с партнёром

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Страх — это эмоция, возникающая у человека при столкновении с мнимой или реальной угрозой. Психолог Оксана Головичева отметила, что только небольшая часть страхов реальна и связана с жизнью.

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Головичева выделяет около 400 видов иррациональных страхов, связанных с сильными эмоциями. Поэтому избавление от страхов — распространённый паттерн поведения.

Эксперт объясняет, что страхи расставания с партнёром, сложных разговоров и других ситуаций основаны на предыдущем негативном опыте и фантазиях о возможных последствиях. Эти фантазии сбивают с толку и усиливают страхи, так как человек начинает придумывать ответы за другого и загоняет себя в тупик.

Головичева напомнила, что страхи людей по поводу расставания с партнёром не имеют ничего общего с реальностью.

"Во-первых, надо понять, что на самом деле наши страхи расставания совершенно не связаны с витальностью, и после расставания тоже есть жизнь, и часто она идет по наилучшему сценарию. Перестать фантазировать о реакциях партнера и его словах, дать возможность узнать реальное мнение", — сказала Головичева.

Тем, кто всё-таки принял решение о расставании с партнёром, и собирается с ним об этом поговорить, эксперт посоветовала набросать для себя план действий на ближайшее время, пишет Газета.Ru.

осознать, что страхи расставания не связаны с жизнью после разрыва;

перестать фантазировать о реакциях партнёра и его словах, узнать его мнение;

обратиться за поддержкой к близким людям;

составить план новой жизни на случай трудного разговора или расставания (поощрить себя чем-то приятным).

Важно не упиваться своим несчастьем и не лежать дома в печали, а загружать себя новыми делами, которые станут лучшим способом преодоления страхов и получения нового положительного опыта, заключила психолог.

Уточнения

Разры́в отноше́ний часто называемый просто расстава́нием — это прекращение интимных отношений в любом понимании, отличном от смерти.

