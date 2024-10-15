Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициолог Пристанский объяснил, почему хурму лучше есть утром или днём
Ненависть, разочарование, злоба: Трамп заявляет, что Байден ненавидит Харрис больше его самого
Оксана Фандера ответила на сходство с невесткой Дианой Пожарской: индивидуальность
Свобода слова: оппозиция Молдавии заявляет об ограничении права на агитацию
5 самых смешных привычек кошек
Бдительная Европа: ЕК не зафиксировала вмешательство России в выборы в ЕП
Октябрьская суперлуна: чем удивит самая близкая полная Луна в этом году
Бывший муж Анастасии Ивлеевой сделал подарок дедушке, о котором тот мечтал всю жизнь: мощно
Диетолог рассказала, какие два вида сухофруктов являются самыми полезными

Психолог Головичева объяснила, почему людям страшно расстаться с партнёром

2:00
Здоровье

Страх — это эмоция, возникающая у человека при столкновении с мнимой или реальной угрозой. Психолог Оксана Головичева отметила, что только небольшая часть страхов реальна и связана с жизнью.

Психолог Головичева объяснила, почему людям страшно расстаться с партнёром
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Головичева выделяет около 400 видов иррациональных страхов, связанных с сильными эмоциями. Поэтому избавление от страхов — распространённый паттерн поведения.

Эксперт объясняет, что страхи расставания с партнёром, сложных разговоров и других ситуаций основаны на предыдущем негативном опыте и фантазиях о возможных последствиях. Эти фантазии сбивают с толку и усиливают страхи, так как человек начинает придумывать ответы за другого и загоняет себя в тупик.

Головичева напомнила, что страхи людей по поводу расставания с партнёром не имеют ничего общего с реальностью.

"Во-первых, надо понять, что на самом деле наши страхи расставания совершенно не связаны с витальностью, и после расставания тоже есть жизнь, и часто она идет по наилучшему сценарию. Перестать фантазировать о реакциях партнера и его словах, дать возможность узнать реальное мнение", — сказала Головичева.

Тем, кто всё-таки принял решение о расставании с партнёром, и собирается с ним об этом поговорить, эксперт посоветовала набросать для себя план действий на ближайшее время, пишет Газета.Ru.

  • осознать, что страхи расставания не связаны с жизнью после разрыва;
  • перестать фантазировать о реакциях партнёра и его словах, узнать его мнение;
  • обратиться за поддержкой к близким людям;
  • составить план новой жизни на случай трудного разговора или расставания (поощрить себя чем-то приятным).

Важно не упиваться своим несчастьем и не лежать дома в печали, а загружать себя новыми делами, которые станут лучшим способом преодоления страхов и получения нового положительного опыта, заключила психолог.

Уточнения

Разры́в отноше́ний часто называемый просто расстава́нием — это прекращение интимных отношений в любом понимании, отличном от смерти.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Еда и рецепты
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Последние материалы
Леру Кудрявцеву возмутили жизнерадостные снимки на фоне Освенцима
Уничтожьте плесень в теплице раз и навсегда: самый эффективный способ
Эксперт объяснила, почему хурма полезна для щитовидной железы и сердца
Бывший муж Ирины Пеговой раскрыл, чем зарабатывает на жизнь после ухода из кино
Оперативная реакция: полиция Казани нашла предмет, похожий на СВУ возле торгового комплекса
Жизнь на Земле: ученые обнаружили, откуда поступили ключевые элементы
Новосибирск против: 80% жителей города выступает против большого количества мигрантов
ВС РФ освободили населённый пункт в Курской области
Бросила умирать: в Турции задержали россиянку, родившую ребенка в туалете
Дочь Любови Успенской заговорила о зависти к успеху матери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.