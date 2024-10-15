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Гериатр Прощаев рассказал о трёх неожиданных способах обеспечить себе здоровую старость

1:31
Здоровье

Для обеспечения здоровой и активной старости рекомендуется путешествовать, танцевать и заниматься музыкой. Врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев отметил, что путешествия способствуют физической активности.

Гериатр Прощаев рассказал о трёх неожиданных способах обеспечить себе здоровую старость
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Прежде всего, путешествия — это физическая активность. Есть такое выражение, что стареть мы начинаем тогда, когда мы перестаем двигаться. Поэтому чем больше человек двигается, тем больше польза для мышц, суставов и сердца", — сказал Прощаев, которого цитирует Газета.Ru.

Кроме того, путешествия способствуют получению новой информации и активизации работы мозга. Осмысленные путешествия с физической нагрузкой особенно полезны для пожилых людей, подчеркнул врач.

Танцы, по его словам, также улучшают функциональность и активность организма, так как они развивают баланс, предотвращая падения, и благотворно влияют на головной мозг через повышение притока крови и тренировку пространственного восприятия.

Третий способ оставаться активным и здоровым в старости — игра на музыкальных инструментах. Она помогает создавать когнитивный резерв и снижать риск развития деменции, так как изучение нотной грамоты сравнимо с изучением иностранного языка и благотворно влияет на мозг. Кроме того, игра на инструментах улучшает мелкую моторику рук, заключил профессор.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Гериатрия (др.-греч. γέρων «старик» + ἰατρεία «лечение»← ἰατρός «врач») — частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
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