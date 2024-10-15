Гериатр Прощаев рассказал о трёх неожиданных способах обеспечить себе здоровую старость

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для обеспечения здоровой и активной старости рекомендуется путешествовать, танцевать и заниматься музыкой. Врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев отметил, что путешествия способствуют физической активности.

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"Прежде всего, путешествия — это физическая активность. Есть такое выражение, что стареть мы начинаем тогда, когда мы перестаем двигаться. Поэтому чем больше человек двигается, тем больше польза для мышц, суставов и сердца", — сказал Прощаев, которого цитирует Газета.Ru.

Кроме того, путешествия способствуют получению новой информации и активизации работы мозга. Осмысленные путешествия с физической нагрузкой особенно полезны для пожилых людей, подчеркнул врач.

Танцы, по его словам, также улучшают функциональность и активность организма, так как они развивают баланс, предотвращая падения, и благотворно влияют на головной мозг через повышение притока крови и тренировку пространственного восприятия.

Третий способ оставаться активным и здоровым в старости — игра на музыкальных инструментах. Она помогает создавать когнитивный резерв и снижать риск развития деменции, так как изучение нотной грамоты сравнимо с изучением иностранного языка и благотворно влияет на мозг. Кроме того, игра на инструментах улучшает мелкую моторику рук, заключил профессор.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.



Гериатрия (др.-греч. γέρων «старик» + ἰατρεία «лечение»← ἰατρός «врач») — частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

