Как приготовить скраб в домашних условиях: секреты гладкой и здоровой кожи

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кожа нуждается в регулярном уходе, и два раза в неделю ей требуется особое внимание. Этот уход должен включать процедуры очищения и обновления. Хотя покупные скрабы кажутся удобными, они далеко не всегда содержат идеальные компоненты. Часто в их составе могут присутствовать химические вещества, которые могут навредить вашей коже. Именно поэтому многие эксперты рекомендуют готовить скрабы самостоятельно. Это не только безопасно, но и даёт возможность подобрать ингредиенты, которые подойдут именно вашему типу кожи.

Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM

Как приготовить скраб в домашних условиях:

Отшелушивающие компоненты

Это ключевой элемент любого скраба, так как он отвечает за удаление мёртвых клеток кожи. Важно, чтобы отшелушивающие частицы были достаточно эффективными, но не травмировали кожу. Для этого идеально подойдут кокосовый или тростниковый сахар, мелко молотая гималайская или морская соль, а также свежемолотый кофе. Эти компоненты помогут мягко и безопасно очистить кожу, запустив процесс её обновления.

Увлажняющие компоненты

Не менее важны ингредиенты, которые будут увлажнять кожу. В качестве базовых увлажняющих средств можно использовать натуральные молочные продукты, такие как сливки, йогурт или сметану. Также хороши масла, например, миндальное, кокосовое, жожоба или масло ши, которые насытят кожу необходимыми полезными элементами и придадут ей мягкость.

Дополнительные ингредиенты

Для того чтобы сделать скраб ещё более эффективным, можно добавить дополнительные компоненты. Например, щепотка имбиря или корицы не только придаст приятный аромат, но и улучшит кровообращение. Эфирные масла, такие как лавандовое или апельсиновое, также можно использовать для создания аромата и усиления полезных свойств скраба.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.

