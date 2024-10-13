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Яблоко в день: как простой фрукт изменит вашу жизнь

1:33
Здоровье

Не стоит забывать, что экзотические фрукты хоть и заманчивы, но часто уступают по своей пользе привычным для нас продуктам. Одним из таких суперфруктов являются обычные яблоки. Ежедневное употребление этого фрукта может значительно улучшить здоровье и общее самочувствие. Всего одно яблоко в день — это простое, но эффективное решение, которое приносит множество положительных изменений.

Яблоко в день: как простой фрукт изменит вашу жизнь
Фото: Freepik by freepik, PDM

Какие изменения принесёт ежедневное употребление яблок:

Нормализация уровня гемоглобина

Несмотря на то что яблоки не лидируют по содержанию железа, они помогают организму усваивать этот микроэлемент. Ежедневное употребление яблок особенно полезно для тех, кто страдает дефицитом железа, так как способствует поддержанию нормального уровня гемоглобина.

Здоровая и сияющая кожа

Уже через месяц регулярного употребления яблок ваша кожа станет заметно лучше: она станет более упругой, увлажнённой, а возрастные изменения будут менее выражены. Это отличный способ поддерживать молодость кожи естественным путём.

Потеря веса
Хотите похудеть, но не любите строгие диеты? Просто включите яблоки в свои перекусы. Заменив вредные закуски яблоком, вы сможете снизить вес без стресса для организма. Яблоки помогают избавиться от жировых отложений и ускоряют метаболизм, что способствует постепенному похудению.

Уточнения

Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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