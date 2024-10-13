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О чём молчит ваше сердце: 4 тревожных признака проблем

1:25
Здоровье

Несмотря на то что медицина активно развивается, и продолжительность жизни людей растёт, проблемы с сердцем остаются одной из главных причин смертности. Каждый год миллионы людей умирают от заболеваний сердца и сосудов. Чтобы не оказаться в этой тревожной статистике, важно заботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы и своевременно реагировать на любые симптомы, которые могут указывать на возможные проблемы.

О чём молчит ваше сердце: 4 тревожных признака проблем
Фото: Freepik by shayne_ch13, PDM

Основные признаки, на которые стоит обратить внимание:

Постоянная усталость

Чувство усталости — один из первых сигналов, который многие игнорируют, списывая всё на напряжённый график или недостаток сна. Но если даже после полноценного отдыха вы чувствуете себя разбито, стоит пройти обследование сердца и сосудов.

Отеки

Отёки могут быть свидетельством различных нарушений в организме, но у проблем с сердечно-сосудистой системой есть свои "излюбленные" места — отёки чаще всего появляются на ногах.

Одышка

Этот симптом указывает на недостаточную работу сердца. Особенно если он сопровождается лишним весом, это повод обратиться к кардиологу и пересмотреть образ жизни.

Потливость

Внезапная и необоснованная потливость, особенно если раньше это было не свойственно вам, тоже может говорить о нарушениях работы сердца и требует внимания врача.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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