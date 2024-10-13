О чём молчит ваше сердце: 4 тревожных признака проблем

Несмотря на то что медицина активно развивается, и продолжительность жизни людей растёт, проблемы с сердцем остаются одной из главных причин смертности. Каждый год миллионы людей умирают от заболеваний сердца и сосудов. Чтобы не оказаться в этой тревожной статистике, важно заботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы и своевременно реагировать на любые симптомы, которые могут указывать на возможные проблемы.
Основные признаки, на которые стоит обратить внимание:
Постоянная усталость
Чувство усталости — один из первых сигналов, который многие игнорируют, списывая всё на напряжённый график или недостаток сна. Но если даже после полноценного отдыха вы чувствуете себя разбито, стоит пройти обследование сердца и сосудов.
Отеки
Отёки могут быть свидетельством различных нарушений в организме, но у проблем с сердечно-сосудистой системой есть свои "излюбленные" места — отёки чаще всего появляются на ногах.
Одышка
Этот симптом указывает на недостаточную работу сердца. Особенно если он сопровождается лишним весом, это повод обратиться к кардиологу и пересмотреть образ жизни.
Потливость
Внезапная и необоснованная потливость, особенно если раньше это было не свойственно вам, тоже может говорить о нарушениях работы сердца и требует внимания врача.
Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.