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Кардиолог Гусейнова: имбирь и чеснок не так действенны в борьбе с ОРВИ, как многие думают

2:50
Здоровье

Чтобы защитить себя от заражения ОРВИ, важно заботиться о своём эмоциональном и физическом здоровье. Роспотребнадзор сообщил, что за последние полтора месяца около 880 тысяч человек оказались на карантине из-за вспышки ОРВИ.

Кардиолог Гусейнова: имбирь и чеснок не так действенны в борьбе с ОРВИ, как многие думают
Фото: flickr.com by William Brawley, CC BY 2.0

Врач-кардиолог и терапевт Клиники Парацельс Айгюн Гусейнова отметила, что в осенний период организм более восприимчив к инфекциям из-за ослабленного иммунитета и изменения светового дня. Всплеск ОРВИ связан с началом сезона заболеваний. Это обычное явление в медицине. Возвращение детей в школы и детские сады увеличивает вероятность распространения заболеваний. Обмен микрофлорой между людьми также способствует распространению инфекций. Коллективный иммунитет к вирусу формируется в результате этого процесса.

Для предотвращения обострений необходимо следить за своим эмоциональным и физическим состоянием. Врач также подчеркнула высокую степень заразности новых штаммов вирусов, которые легко передаются воздушно-капельным путём. Слабый иммунитет и контакт с больными людьми неизбежно приводят к массовому заражению. Лучше предотвратить болезнь, чем лечить её, пишет Газета.Ru, цитируя врача.

Терапевт отметила, что для снижения риска заражения рекомендуется вакцинация от коронавируса и гриппа, а также неспецифическая профилактика, включающая закаливание, физическую нагрузку, приём иммуностимуляторов и иммунотерапию.

Если вы всё же заболели, врач рекомендует витаминотерапию, употребление тёплых напитков, таких как вода, морс, напитки из брусники и клюквы, а также при отсутствии противопоказаний — использование мёда и лимона.

Народные методы, такие как чеснок и имбирь, не так эффективны, как принято считать. У этих продуктов есть свои противопоказания, и увеличение их дозировки не обязательно приведёт к большей пользе. Они могут уменьшить концентрацию бактерий в воздухе, но не вылечить болезнь. Имбирь содержит много витамина C, но его употребление в больших количествах не гарантирует защиту от ОРВИ.

Что касается противовирусных препаратов, врач отметила, что многие люди думают, что если они примут арбидол или кагоцел, то болезнь сразу отступит. Однако это не так.

"Но это не так, вирусы мутируют, принимают другие формы, и противовирусные препараты уже не помогают. Течение болезни может быть легче, если приняли препараты (также как с чесноком и имбирем), но может и не быть, это все же мифы", — добавила специалист.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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