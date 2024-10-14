Ортопед Карданов: артроз может проявиться у молодых людей в четырёх случаях

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артроз — это дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором разрушается сустав.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, CC BY 2.0

Обычно это заболевание развивается у пожилых людей, но в четырёх случаях — при малоподвижном образе жизни, ожирении, нарушениях водного режима и высоком риске травматизма — может проявиться и в молодом возрасте, сообщил доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Европейского медицинского центра Андрей Карданов.

Ортопед отметил, что артрозы чаще встречаются у пожилых людей, но если молодой человек ведет малоподвижный образ жизни, страдает ожирением, имеет нарушенный водный режим и высокий риск травм, то болезнь может развиться раньше.

При артрозе дегенеративные изменения в суставе происходят не из-за воспаления, а в результате естественного износа. Это может быть вызвано высокими нагрузками на сустав в течение жизни, старением организма и нарушениями осевой нагрузки при искривлении позвоночника. На второй или третьей стадии болезни могут возникать воспалительные процессы, затрагивающие весь хрящ, пишет Газета.Ru.

Чаще всего артроз развивается первично, не на фоне других заболеваний. Наследственность, травмы костей и суставов, а также нарушение осанки и баланса мышц спины и конечностей играют важную роль в разрушении хрящевых структур суставов.

"Артрозы развиваются долго, болевая симптоматика нарастает постепенно, часто — одновременно с постепенной деформацией сустава или конечности. Если сустав болит, но других признаков нет, стоит обратиться к травматологу-ортопеду и сделать рентгенографию", — рассказал ортопед.

Уточнения

Остеоартро́з деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.





Ортопеди́я (ортопе́дия, греч. ὀρθός — «прямой; правильный» и παιδεία — «воспитание (детей)») — раздел клинической медицины, раздел хирургии, изучающий профилактику, диагностику и лечение деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы.

