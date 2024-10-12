Эти продукты вредят вашим почкам: откажитесь от них немедленно

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При любых проблемах с почками важно не только тщательно следить за лечением, но и пересмотреть свой рацион. Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья почек, и некоторые продукты должны быть полностью исключены, чтобы не усугубить ситуацию. Эксперты предупреждают, что игнорирование этих рекомендаций может привести к ухудшению состояния и даже вызвать серьёзные осложнения.

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Сладкая газировка. Этот напиток вреден для здоровья в целом, но при проблемах с почками он становится особенно опасным. Содержащиеся в газировке сахара и химические добавки могут значительно ухудшить состояние почек, действуя как яд. Полное исключение сладкой газировки из рациона — необходимый шаг для тех, кто стремится улучшить здоровье и избежать осложнений.

Мясные полуфабрикаты. Сосиски, колбасы и ветчина — это продукты, которые категорически противопоказаны людям с нарушениями работы почек. Эти продукты содержат большое количество соли, консервантов и вредных добавок, что делает их опасными для здоровья. Более того, регулярное употребление мясных полуфабрикатов связывают с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Сливочное масло. Хотя многие считают сливочное масло полезным продуктом, оно не рекомендуется при заболеваниях почек. Это связано с тем, что масло содержит большое количество насыщенных жиров, что повышает уровень холестерина в крови. Кроме того, избыток жира в пище может привести к увеличению нагрузки на почки, ухудшая их работу.

Чтобы избежать ухудшения состояния и снизить нагрузку на почки, важно исключить эти продукты из рациона. Правильное питание — один из ключевых факторов поддержания здоровья почек.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

