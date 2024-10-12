Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аксессуары, которые должны быть у каждой женщины
Власти Южной Кореи будут поощрять фермеров за отказ от разведения собак на мясо
Как 12 недельная программа похудения может изменить вашу жизнь и здоровье
Кошки тоже любят: развенчиваем заблуждение об отсутствии привязанности у этих питомцев
Запеканка с помидорами и сыром: вкусное классическое сочетание, которое никогда не подводит
Самые комфортные места в автобусе: где расположиться, чтобы чувствовать себя спокойно и безопасно?
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Как выбрать идеальный корм для вашего питомца? Полезные рекомендации
Как защитить клубнику от вымерзания: ключевые шаги по подготовке растений к зиме

Три простых секрета, как сохранить молодость надолго

1:54
Здоровье

Некоторые женщины до самой старости сохраняют яркую, моложавую и подтянутую внешность. Благодаря этому они всегда выглядят свежо и редко кто может угадать их реальный возраст.

Три простых секрета, как сохранить молодость надолго
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Однако есть и противоположная ситуация, когда молодая женщина среднего возраста выглядит старше своих лет. Какие факторы могут способствовать этому и как их избежать?

Объемы. Один из самых очевидных признаков старения — это избыточный вес. Полнота нередко ассоциируется с возрастом, и именно поэтому после 25 лет важно уделять особое внимание своему питанию, исключая вредные продукты и ведя активный образ жизни. Поддержание стройности — один из ключевых факторов, который помогает выглядеть моложе.

Прическа. Стиль стрижки играет огромную роль в восприятии возраста. Некоторые женщины продолжают носить прически, которые были актуальны 10 лет назад, и это добавляет им лишние годы. Чтобы оставаться молодой и современной, стоит следить за модными тенденциями и выбирать стрижки, которые подчеркивают достоинства и подходят под актуальные стандарты.

Запах. Невероятно, но запах тоже может выдать возраст. Неактуальные или слишком тяжелые ароматы, несвежий запах одежды или тела могут значительно состарить ваш образ. Уход за собой должен включать не только чистоту, но и выбор качественного, современного парфюма, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Эти три аспекта — вес, прическа и запах — являются важными деталями, которые могут либо помочь сохранить молодость, либо, напротив, добавить вам несколько лишних лет. Следите за ними, и вы будете выглядеть молодо и привлекательно в любом возрасте.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Засуха обрушила урожай пшеницы: мировые запасы на грани минимума
Экономика и бизнес
Засуха обрушила урожай пшеницы: мировые запасы на грани минимума Аудио 
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Советы
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Как выбрать идеальный корм для вашего питомца? Полезные рекомендации
Как защитить клубнику от вымерзания: ключевые шаги по подготовке растений к зиме
Три простых секрета, как сохранить молодость надолго
Как перевести питомца на новый корм. Мягко меняем сложившиеся привычки
Волосы, как после салона: лучшие масла для ухода
Когда нельзя удобрять орхидеи? Советы опытных цветоводов
В Индонезии турист выжил после падения с вулкана
Авербух: нельзя сказать, что Алину Загитову заменили в роли ведущей Ледникового периода
Путь к гармонии: 7 привычек, которые улучшат внешний вид и самочувствие
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.