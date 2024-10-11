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Названы доступные продукты для снижения риска рака

1:24
Здоровье

Врач-диетолог Торал Шах рассказала, какие недорогие продукты могут помочь уменьшить вероятность развития рака. Об этом сообщает издание Express.

Названы доступные продукты для снижения риска рака
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Для защиты кишечника и профилактики онкологических заболеваний, особенно рака кишечника, Шах рекомендует включить в питание крестоцветные овощи. К наиболее доступным из них относятся брокколи, редька, редис, репа, брюссельская и цветная капуста. Эти овощи богаты растительными волокнами, которые улучшают пищеварение и служат хорошим питанием для полезных кишечных бактерий.

Кроме того, крестоцветные овощи содержат витамины, минералы и каротиноиды, которые при попадании в организм образуют активные соединения, такие как индол и сульфорафан. Эти вещества помогают снизить риск рака благодаря своим противовоспалительным свойствам и способности предотвращать метастазы.

Ранее британский диетолог Тим Спектор рекомендовал ежедневно употреблять тёмный шоколад для защиты от диабета, рака кишечника и других заболеваний. Он отметил, что в 20 граммах шоколада с содержанием какао не менее 70% содержится столько же клетчатки, сколько в ломтике цельнозернового хлеба.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль - опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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