Названы доступные продукты для снижения риска рака

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Торал Шах рассказала, какие недорогие продукты могут помочь уменьшить вероятность развития рака. Об этом сообщает издание Express.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Для защиты кишечника и профилактики онкологических заболеваний, особенно рака кишечника, Шах рекомендует включить в питание крестоцветные овощи. К наиболее доступным из них относятся брокколи, редька, редис, репа, брюссельская и цветная капуста. Эти овощи богаты растительными волокнами, которые улучшают пищеварение и служат хорошим питанием для полезных кишечных бактерий.

Кроме того, крестоцветные овощи содержат витамины, минералы и каротиноиды, которые при попадании в организм образуют активные соединения, такие как индол и сульфорафан. Эти вещества помогают снизить риск рака благодаря своим противовоспалительным свойствам и способности предотвращать метастазы.

Ранее британский диетолог Тим Спектор рекомендовал ежедневно употреблять тёмный шоколад для защиты от диабета, рака кишечника и других заболеваний. Он отметил, что в 20 граммах шоколада с содержанием какао не менее 70% содержится столько же клетчатки, сколько в ломтике цельнозернового хлеба.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль - опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

