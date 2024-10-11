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Врач назвала осенние добавки для чая
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Здоровье

Врач Ксения Овсянникова в издании "Доктор Питер" советует избегать стресса и пить больше зелёного чая. Если ваш организм чувствителен к магнитным бурям, стоит добавить в рацион больше зелёных овощей, витаминов и жидкости. Она также рекомендует гулять на свежем воздухе.

Россиянам рассказали, как справиться с недомоганием во время магнитных бурь
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

По словам специалиста, негативные эмоции, стресс, вредные привычки и недостаток сна могут ухудшить самочувствие во время магнитных бурь. Поэтому важно избегать этих факторов в периоды солнечной активности.

Хотя специалист не открывает ничего нового, многие люди не придерживаются советов. Особенно помогает приём добавок, которые заряжают энергией, но их стоит обсудить с врачом, добавила Овсянникова.

Терапевт Оксана Пивоварова отметила, что способность адаптироваться к изменениям окружающей среды зависит от здоровья нервной системы. Она рекомендует находить душевное равновесие и не волноваться без причины.

Сильная магнитная буря прошла 10 и 11 октября. Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что буря продолжится в эти выходные, но её сила будет меньше.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
 

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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