Россиянам рассказали, как справиться с недомоганием во время магнитных бурь

Врач Ксения Овсянникова в издании "Доктор Питер" советует избегать стресса и пить больше зелёного чая. Если ваш организм чувствителен к магнитным бурям, стоит добавить в рацион больше зелёных овощей, витаминов и жидкости. Она также рекомендует гулять на свежем воздухе.

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По словам специалиста, негативные эмоции, стресс, вредные привычки и недостаток сна могут ухудшить самочувствие во время магнитных бурь. Поэтому важно избегать этих факторов в периоды солнечной активности.

Хотя специалист не открывает ничего нового, многие люди не придерживаются советов. Особенно помогает приём добавок, которые заряжают энергией, но их стоит обсудить с врачом, добавила Овсянникова.

Терапевт Оксана Пивоварова отметила, что способность адаптироваться к изменениям окружающей среды зависит от здоровья нервной системы. Она рекомендует находить душевное равновесие и не волноваться без причины.

Сильная магнитная буря прошла 10 и 11 октября. Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что буря продолжится в эти выходные, но её сила будет меньше.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.





Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).



