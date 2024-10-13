Врач рассказала, почему гастрит может грозить даже здоровым людям

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У абсолютно здоровых людей, включая тех, кто не употребляет алкоголь и не курит, может развиться гастрит, вызванный бактерией хеликобактер, сообщила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова NEWS.ru. По её словам, эта бактерия ответственна за 80-90% всех случаев гастрита.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

"Абсолютно здоровый, непьющий и некурящий человек может заболеть бактериальным гастритом, вызванным бактерия Helicobacter pylori (хеликобактер). С хеликобактер связывают 80-90% всех случаев гастрита. Бактерия передается через посуду, поцелуи, а в желудке отличается крайне агрессивным поведением", — отметила специалист.

Специалист пояснила, что хеликобактер быстро размножается на слизистой желудка, выделяя разрушительный фермент — уреазу. Под её воздействием мочевина, содержащаяся в желудке, превращается в аммиак. Таким образом, бактерия расщепляет защитную слизь, обнажая стенку желудка, а затем провоцирует воспаление, язвы и метаплазию, при которой существует риск онкологических заболеваний, подытожила Людмила Сухорукова.

Уточнения

Уреаза (от греч. ούρον — моча и -аза — стандартный аффикс биохимической номенклатуры, указывающий на принадлежность вещества к классу ферментов) — гидролитический фермент из группы амидаз, обладающий специфическим свойством катализировать гидролиз мочевины до диоксида углерода и аммиака.



Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

