Доктор Мясников рассказал, почему вышки сотовой связи не представляют опасности для здоровья

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о возможности получения государственной компенсации в случае доказанной связи между ухудшением здоровья и близостью сотовой вышки к жилью.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

Для получения компенсации (от 1 млн рублей) необходимо обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру для проведения проверки влияния вышки на здоровье. При подтверждении корреляции между работой вышки и состоянием здоровья заявителя, компенсация будет выплачена.

Также возможно потребовать демонтажа вышки, инициатором которого выступит местная администрация или компания-застройщик. Это актуально и в случае аренды земельного участка под вышку у частного лица, если это наносит вред здоровью соседей и снижает стоимость их недвижимости.

Заслуженный врач России Александр Мясников, комментируя ситуацию в интервью для издания "Общественная Служба Новостей", напомнил об источниках фонового излучения: космическое излучение, земное излучение (радон из почвы и строительных материалов) и эндогенные источники (например, калий-40). Он привел примерные значения: естественное фоновое излучение — 3 мЗв/год; межконтинентальный авиаперелет — 0,02-0,03 мЗв; проживание в кирпичном доме — 0,0002 мЗв/год.

"На самом деле все эти вышки и так далее не провоцируют именно ионизирующего излучения. Это просто электромагнитные поля различных частот. Ну да, они, наверное, имеют какое-то значение для человека. Но все это не доказано", — отметил врач.

Мясников выразил недоумение по поводу поднятия данного вопроса, напомнив о ранее распространенных, но так и не подтвержденных опасениях по поводу проживания рядом с высоковольтными линиями электропередач.

"На нашей планете некуда деться. Разве что уйти жить в джунгли. Я думаю, источниками подобных вопросов является антинаучные сообщества, имеющие под собой какие-то другие цели и задачи. Кто будет переселять этих людей и платить им миллионы. Тут можно пойти дальше и неизвестно какие будут цифры", — резюмировал он.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

