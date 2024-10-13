Доктор Мясников рассказал, почему вышки сотовой связи не представляют опасности для здоровья

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о возможности получения государственной компенсации в случае доказанной связи между ухудшением здоровья и близостью сотовой вышки к жилью.
Для получения компенсации (от 1 млн рублей) необходимо обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру для проведения проверки влияния вышки на здоровье. При подтверждении корреляции между работой вышки и состоянием здоровья заявителя, компенсация будет выплачена.
Также возможно потребовать демонтажа вышки, инициатором которого выступит местная администрация или компания-застройщик. Это актуально и в случае аренды земельного участка под вышку у частного лица, если это наносит вред здоровью соседей и снижает стоимость их недвижимости.
Заслуженный врач России Александр Мясников, комментируя ситуацию в интервью для издания "Общественная Служба Новостей", напомнил об источниках фонового излучения: космическое излучение, земное излучение (радон из почвы и строительных материалов) и эндогенные источники (например, калий-40). Он привел примерные значения: естественное фоновое излучение — 3 мЗв/год; межконтинентальный авиаперелет — 0,02-0,03 мЗв; проживание в кирпичном доме — 0,0002 мЗв/год.
"На самом деле все эти вышки и так далее не провоцируют именно ионизирующего излучения. Это просто электромагнитные поля различных частот. Ну да, они, наверное, имеют какое-то значение для человека. Но все это не доказано", — отметил врач.
Мясников выразил недоумение по поводу поднятия данного вопроса, напомнив о ранее распространенных, но так и не подтвержденных опасениях по поводу проживания рядом с высоковольтными линиями электропередач.
"На нашей планете некуда деться. Разве что уйти жить в джунгли. Я думаю, источниками подобных вопросов является антинаучные сообщества, имеющие под собой какие-то другие цели и задачи. Кто будет переселять этих людей и платить им миллионы. Тут можно пойти дальше и неизвестно какие будут цифры", — резюмировал он.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
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