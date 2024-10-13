Врач раскрыл, поможет ли кофе с корицей в похудении

Добавление корицы в кофе может незначительно снижать уровень сахара в крови и уменьшать чувство голода, однако не способствует существенному снижению веса, утверждает диетолог Эванджелина Манциорис из Университета Южной Австралии в статье для The Conversation.
Несмотря на многочисленные исследования, изучающие влияние корицы на похудение, результаты неоднозначны. Одно исследование показало уменьшение окружности талии на 1,68 см за несколько месяцев при употреблении 1,5 г корицы в день (примерно половина чайной ложки). Мета-анализ 21 исследования с участием 1480 человек подтвердил незначительное снижение индекса массы тела, но без влияния на соотношение жировой и мышечной массы. Потеря веса в этих исследованиях была минимальной.
Механизм действия корицы связан с ускорением поступления глюкозы в клетки, улучшая инсулиновую чувствительность, что способствует умеренному ускорению расщепления жиров и снижению аппетита. Однако, прямая стимуляция жиросжигания корицей не доказана.
Возможный эффект снижения веса при сочетании корицы и кофе может быть связан с действием кофеина, но для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.
Корицей называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.
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