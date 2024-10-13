Профессор раскрыла, как проще просыпаться в тёмное время года

Профессор Вера Ларина, доктор медицинских наук и заведующая кафедрой поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова, поделилась советами по облегчению пробуждения в темное время года.
По её словам, сокращение светового дня влияет на циркадные ритмы организма, что приводит к увеличению выработки мелатонина — гормона сна.
Поэтому, как сообщает сайт "Спорт-Экспресс", важно придерживаться привычного режима дня и сна. Эксперт советует ложиться спать и просыпаться в обычное время, обеспечивая 7-9 часов сна для адаптации организма к изменениям.
Для облегчения пробуждения она рекомендует перемещаться из темного помещения спальни в хорошо освещенную комнату, включая яркий свет и открывая шторы или жалюзи.
"Если таких мер будет недостаточно, воспользуйтесь специальными лампами с определённой длиной волны, которые подавляют выработку гормона мелатонина и способствую более легкому и быстрому пробуждению", — подытожила профессор.
Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.
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