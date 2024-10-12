Врач назвал методы профилактики варикоза

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительное пребывание в вертикальном положении может вызывать боли в спине, проблемы с кровообращением, варикозное расширение вен и заболевания суставов, предупреждает реабилитолог Валерий Васильев на портале "Узнай.ру". В группе риска находятся представители профессий, связанных с длительным стоянием: учителя, визажисты, парикмахеры, продавцы, стоматологи и другие.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, CC BY 2.0

Для людей, чья работа предполагает многочасовое стояние, крайне важно использовать удобную, просторную и мягкую обувь. Врач также рекомендует регулярно менять позу для поддержания нормального кровообращения, стараясь садиться хотя бы на несколько минут каждый час.

"Помните, что длительное стояние и однообразные действия негативно влияют на кровоснабжение, что может привести к застойным явлениям. Идёт нагрузка на капилляры стоп и обратные клапаны голени", — пояснил специалист.

В качестве профилактических мер реабилитолог советует выполнять простые упражнения, например, перекатывание стопы с носка на пятку и с внешней на внутреннюю сторону. Компрессионные колготки или чулки, а также контрастный душ способствуют уменьшению отеков и улучшению микроциркуляции, снижая риск развития заболеваний ног.

"Компенсировать длительное стояние на ногах помогут тренировки в зале, плавание, массажи и сауна. Делать это лучше в те дни, когда нет статической нагрузки", — резюмировал реабилитолог.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.

