Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индийский свадебный бум принесёт экономике миллиарды долларов
Почему сало стоит включить в свой рацион: 5 убедительных причин
Учёные открыли невероятное многообразие дождевых червей по всему миру
Фитнес-тренер поделилась рекомендациями для снятия боли в мышцах после тренировки
Боня призналась, что спрашивает разрешение у дочери, чтобы выставить откровенные фото
Секретный ингредиент, который превратит ваш винегрет в шедевр
От салатов до супов: 5 незаменимых видов зимней зелени для вашей кухни
Как сделать перловую кашу вкусной и рассыпчатой
На каких машинах ездят сами китайцы: какие из них принадлежат местным брендам

Врач назвал методы профилактики варикоза

1:36
Здоровье

Длительное пребывание в вертикальном положении может вызывать боли в спине, проблемы с кровообращением, варикозное расширение вен и заболевания суставов, предупреждает реабилитолог Валерий Васильев на портале "Узнай.ру". В группе риска находятся представители профессий, связанных с длительным стоянием: учителя, визажисты, парикмахеры, продавцы, стоматологи и другие.

Врач назвал методы профилактики варикоза
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, CC BY 2.0

Для людей, чья работа предполагает многочасовое стояние, крайне важно использовать удобную, просторную и мягкую обувь. Врач также рекомендует регулярно менять позу для поддержания нормального кровообращения, стараясь садиться хотя бы на несколько минут каждый час.

"Помните, что длительное стояние и однообразные действия негативно влияют на кровоснабжение, что может привести к застойным явлениям. Идёт нагрузка на капилляры стоп и обратные клапаны голени", — пояснил специалист.

В качестве профилактических мер реабилитолог советует выполнять простые упражнения, например, перекатывание стопы с носка на пятку и с внешней на внутреннюю сторону. Компрессионные колготки или чулки, а также контрастный душ способствуют уменьшению отеков и улучшению микроциркуляции, снижая риск развития заболеваний ног.

"Компенсировать длительное стояние на ногах помогут тренировки в зале, плавание, массажи и сауна. Делать это лучше в те дни, когда нет статической нагрузки", — резюмировал реабилитолог.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
Обсудить
Сейчас читают
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Домашние животные
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард Аудио 
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Последние материалы
Боня призналась, что спрашивает разрешение у дочери, чтобы выставить откровенные фото
Секретный ингредиент, который превратит ваш винегрет в шедевр
От салатов до супов: 5 незаменимых видов зимней зелени для вашей кухни
Как сделать перловую кашу вкусной и рассыпчатой
На каких машинах ездят сами китайцы: какие из них принадлежат местным брендам
Татьяна Брухунова похвасталась дорогим подарком Петросяна
Основные ошибки в очищении кожи лица и их последствия
ГАИ рассказала, о какой жизненно важной кнопке не знают даже опытные водители
Учёный нашёл опровержение теории Большого взрыва
10 советов для успешной тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.