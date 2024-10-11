Эксперт рассказал о том, как тело отвечает на стресс и тревогу

4:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Татьяна Романенко, терапевт и главный врач клиники "Твой доктор" рассказала, как распознать сигналы организма о тревоге и стрессе в интервью Ньюсинфо.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Романенко пояснила, что тревожность и стресс в первую очередь вызывают учащенное сердцебиение, а не аритмию. Когда человек встревожен или ощущает опасность, включается симпатоадреналовая система, выбрасывающая гормоны стресса. Это приводит организм в состояние "боевой готовности", ускоряя сердцебиение и дыхание. Обычно через 2-3 минуты после исчезновения тревожной ситуации все нормализуется.

Однако при наличии определенных проблем со здоровьем — гормональных нарушений, недосыпа, диабета — баланс симпатической и парасимпатической нервных систем может быть нарушен, что может привести к более длительным проявлениям, таким как повышение давления, учащение сердцебиения, боли в животе.

Ком в горле — ещё один распространённый психосоматический симптом, вызванный спазмом мышц. "Спазмируются мышцы прежде всего, и возникает… Потом у нас возникает масса ощущений, которых нет на самом деле, как говорят пациенты: "Колики по всему телу, болит всё", — рассказывает эксперт.

Чтобы отличить психосоматические симптомы от серьёзных заболеваний, важно обращать внимание на их связь со стрессом и тревожностью, а также на их непостоянный и ситуативный характер, не требующий постоянного лечения.

По словам Татьяны Романенко, чтобы определить, связаны ли физические симптомы с психологическим состоянием и не являются ли они признаком серьёзного заболевания, необходимо обратиться к врачу.

"Всё чисто, нет никаких проблем, нет определённой связи с глотанием, с положением тела, с приёмом пищи, значит, это психосоматика. И если нет субстрата, всё чисто, нет изменений слизистой, нет увеличения щитовидной железы. Поэтому не нужно тратить время и принимать БАДы и ещё какие-то чудодейственные витамины и микроэлементы, нужно обращаться к врачу. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше. А иногда люди мучаются год, им то помогает глицин, то не помогает глицин. Ситуация может только усугубляться”, — объяснила врач.

Романенко отметила, что для лечения психосоматических расстройств используются как медикаментозные (психотропные препараты, антидепрессанты), так и немедикаментозные методы (психотерапия, гипноз).

Чтобы не допустить развития психосоматики, важно следить за своим здоровьем — высыпаться, вовремя лечить хронические заболевания, применять техники для снятия стресса, такие как воздействие углекислого газа.

Врач также подчеркнула, что длительный стресс может повлиять на обострение разных болезней, поэтому важно вовремя обращаться к специалисту, не занимаясь бесполезным самолечением.

"Как говорится, я себя стрессанула — и у меня случился инфаркт. Если бы не было бляшки в коронарных артериях, инфаркт бы не случился. Я понервничала — у меня случился гипертонический криз. Если бы не было гипертонии, то гипертонический криз бы не случился и не развился бы инсульт. У меня пошли камни из почек. Если бы не было камней, они бы не пошли”, — заключила Татьяна Романенко.

Люди, страдающие психосоматическими расстройствами, часто чувствуют себя несчастными и больными. Вместо того, чтобы правильно обследоваться и получить компетентную консультацию специалистов, таких как невролог или вегетолог, они тратят много времени и денег на самолечение и псевдолечение. Это связано с тем, что они не понимают природу своих физических симптомов и ищут ненужные методы лечения, не приносящие реальной пользы.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство - отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.



