Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подросток рассказала о квадробинге: корм ещё не пробовала, но забава нравится
Юлия Высоцкая показала снимок 27-летней давности, сделанный Андреем Кончаловским
Почему владельцы Chery Tiggo 7 Pro жалуются на расход и стеклоочистители
Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск: пойду посплю
Стало известно о многомиллионных гонорарах Максима Галкина* в России
Эверест продолжает расти: как высочайшая гора планеты становится еще выше
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Раскрыт истинный райдер певца Егора Крида: представители певца опровергли слова Сергея Дворцова
Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками

Эксперт рассказал о том, как тело отвечает на стресс и тревогу

4:03
Здоровье

Татьяна Романенко, терапевт и главный врач клиники "Твой доктор" рассказала, как распознать сигналы организма о тревоге и стрессе в интервью Ньюсинфо.

Эксперт рассказал о том, как тело отвечает на стресс и тревогу
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Романенко пояснила, что тревожность и стресс в первую очередь вызывают учащенное сердцебиение, а не аритмию. Когда человек встревожен или ощущает опасность, включается симпатоадреналовая система, выбрасывающая гормоны стресса. Это приводит организм в состояние "боевой готовности", ускоряя сердцебиение и дыхание. Обычно через 2-3 минуты после исчезновения тревожной ситуации все нормализуется.

Однако при наличии определенных проблем со здоровьем — гормональных нарушений, недосыпа, диабета — баланс симпатической и парасимпатической нервных систем может быть нарушен, что может привести к более длительным проявлениям, таким как повышение давления, учащение сердцебиения, боли в животе.

Ком в горле — ещё один распространённый психосоматический симптом, вызванный спазмом мышц. "Спазмируются мышцы прежде всего, и возникает… Потом у нас возникает масса ощущений, которых нет на самом деле, как говорят пациенты: "Колики по всему телу, болит всё", — рассказывает эксперт.

Чтобы отличить психосоматические симптомы от серьёзных заболеваний, важно обращать внимание на их связь со стрессом и тревожностью, а также на их непостоянный и ситуативный характер, не требующий постоянного лечения.

По словам Татьяны Романенко, чтобы определить, связаны ли физические симптомы с психологическим состоянием и не являются ли они признаком серьёзного заболевания, необходимо обратиться к врачу.

"Всё чисто, нет никаких проблем, нет определённой связи с глотанием, с положением тела, с приёмом пищи, значит, это психосоматика. И если нет субстрата, всё чисто, нет изменений слизистой, нет увеличения щитовидной железы. Поэтому не нужно тратить время и принимать БАДы и ещё какие-то чудодейственные витамины и микроэлементы, нужно обращаться к врачу. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше. А иногда люди мучаются год, им то помогает глицин, то не помогает глицин. Ситуация может только усугубляться”, — объяснила врач.

Романенко отметила, что для лечения психосоматических расстройств используются как медикаментозные (психотропные препараты, антидепрессанты), так и немедикаментозные методы (психотерапия, гипноз).

Чтобы не допустить развития психосоматики, важно следить за своим здоровьем — высыпаться, вовремя лечить хронические заболевания, применять техники для снятия стресса, такие как воздействие углекислого газа.

Врач также подчеркнула, что длительный стресс может повлиять на обострение разных болезней, поэтому важно вовремя обращаться к специалисту, не занимаясь бесполезным самолечением.

"Как говорится, я себя стрессанула — и у меня случился инфаркт. Если бы не было бляшки в коронарных артериях, инфаркт бы не случился. Я понервничала — у меня случился гипертонический криз. Если бы не было гипертонии, то гипертонический криз бы не случился и не развился бы инсульт. У меня пошли камни из почек. Если бы не было камней, они бы не пошли”, — заключила Татьяна Романенко.

Люди, страдающие психосоматическими расстройствами, часто чувствуют себя несчастными и больными. Вместо того, чтобы правильно обследоваться и получить компетентную консультацию специалистов, таких как невролог или вегетолог, они тратят много времени и денег на самолечение и псевдолечение. Это связано с тем, что они не понимают природу своих физических симптомов и ищут ненужные методы лечения, не приносящие реальной пользы.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство - отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Обсудить
Сейчас читают
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Кошки
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Советы
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию Любовь Степушова
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Последние материалы
Юлия Высоцкая показала снимок 27-летней давности, сделанный Андреем Кончаловским
Почему владельцы Chery Tiggo 7 Pro жалуются на расход и стеклоочистители
Эксперт рассказал о том, как тело отвечает на стресс и тревогу
Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск: пойду посплю
Стало известно о многомиллионных гонорарах Максима Галкина* в России
Эверест продолжает расти: как высочайшая гора планеты становится еще выше
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Раскрыт истинный райдер певца Егора Крида: представители певца опровергли слова Сергея Дворцова
Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками
Тупым или острым: эксперт рассказал, каким концом вверх хранить яйца в холодильнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.