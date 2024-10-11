Врач опровергла миф о непрерывном ношении очков

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Распространенное мнение о вреде постоянного ношения очков для зрения является ошибочным, заявляет оптометрист Ольга Сахарова, как сообщает Газета.Ru.

Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации is licensed under public domain

Специалист подчёркивает, что очки корректируют рефракционные нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм), не оказывая при этом негативного воздействия на глаза при постоянном использовании. Исключение составляют специальные очки, применяемые для лечения косоглазия или коррекции аномалий развития глаз.

Оптометрист рекомендует носить очки и контактные линзы постоянно, без перерывов, даже в первые дни использования. Периодическое ношение, наоборот, приводит к напряжению и усталости глаз.

Кроме того, Ольга Сахарова опровергает миф о появлении морщин вокруг глаз из-за расслабления глазных мышц при ношении очков. Морщины, по её словам, являются следствием возрастных изменений, воздействия солнечного света и повторяющихся мимических движений.

Уточнения

Астигмати́зм — дефект зрения, характеризующийся неравномерной кривизной полусферы роговицы глаза и отсутствием единой фокусной точки.



Дальнозоркость (гиперметропи́я) — это дефект зрения, при котором лучше видно расположенные вдали объекты, а вблизи расположенные объекты видно плохо.

