Травматолог Игнатов назвал заболевания суставов, которые встречаются чаще всего

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-травматолог-ортопед из сети медицинских центров ОРТЕКА Михаил Игнатов поделился информацией о наиболее частых проблемах с суставами. Он подчеркнул, что игнорирование симптомов развивающегося заболевания может привести к хроническим болям и даже инвалидности.

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Среди наиболее распространённых диагнозов Михаил Игнатов выделил остеоартроз. При этом заболевании суставной хрящ истончается, а на его месте разрастается костная ткань. Это приводит к трению костей друг о друга, отёку и скованности. Обычно такие симптомы наблюдаются у пациентов старше 60 лет. Факторами риска являются лишний вес, интенсивность и частота активности суставов, а также некоторые виды спорта, которые могут негативно влиять на суставы, пишут "Вести Подмосковья".

Кроме того, некоторые пациенты страдают от ревматоидного артрита. Это аутоиммунное и воспалительное заболевание, при котором иммунная система организма ошибочно атакует здоровые клетки. Оно может поражать несколько суставов одновременно и повреждать суставную ткань, вызывая хроническую боль и нарушение равновесия. К признакам ревматоидного артрита относятся боль и скованность в нескольких суставах, болезненность и отёк, которые возникают симметрично с обеих сторон тела, например, в обоих запястьях или коленях. Также могут наблюдаться потеря веса, лихорадка и постоянная усталость.

Причина ревматоидного артрита неизвестна, но его риск увеличивается с возрастом, полом, генетической предрасположенностью, курением в молодом возрасте и ожирением.

Ещё одно распространённое заболевание суставов — подагра. Михаил Игнатов объяснил, что это хроническое заболевание вызывается нарушением обмена мочевой кислоты в организме, что приводит к периодическим воспалениям суставов в области основания пальцев стоп. Симптомы, такие как сильная боль, отёк, покраснение и жар, могут ухудшаться или полностью исчезать. Факторы риска включают пол, ожирение, приём некоторых лекарств, употребление алкоголя и продуктов с высоким содержанием фруктозы.

Также встречается воспаление суставной сумки, которое называется бурсит. Суставная сумка представляет собой небольшой мешочек с жидкостью, который служит подушкой между костью и другими подвижными частями (мышцами, сухожилиями, суставами или кожей). При бурсите сумка может покраснеть, а количество жидкости в ней — увеличиться. Факторами риска являются пожилой возраст, избыточный вес, интенсивные физические нагрузки и занятия тяжёлой атлетикой.

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты.



Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.



Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.



