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Россиянам сообщили о смертельной опасности неправильного хранения продуктов в погребе

1:23
Здоровье

В дачных погребах при неправильном хранении урожая может накапливаться опасный для жизни человека газ, образующийся из-за недостаточной вентиляции или проникновения из почвы в процессе разложения органических веществ. "Мособлпожспас" предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности при работе с погребами.

Россиянам сообщили о смертельной опасности неправильного хранения продуктов в погребе
Фото: creativecommons.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Перед спуском в погреб необходимо обеспечить его хорошее проветривание и проверить наличие углекислого газа или метана. Запрещается включать электрические приборы или зажигать открытый огонь до проверки уровня кислорода. Для проверки следует опустить в погреб зажженную свечу: копчение или гашение пламени указывает на недостаток кислорода, требующий дополнительного проветривания.

"Эти действия необходимы для того, чтобы газ ушёл, уступив место воздуху", — приводит РИА "Новости" слова заместителя начальника территориального управления №13 ГКУ "Мособлпожспас" Дмитрия Чебочкина.

Для перемешивания воздуха рекомендуется использовать метлу или опустить в погреб старое одеяло на веревке. Только после того, как пламя свечи станет ровным и голубоватым, можно спускаться в подвал, при этом на поверхности должен находиться помощник, готовый в случае необходимости вызвать спасательные службы.

 

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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