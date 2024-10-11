Россиянам сообщили о смертельной опасности неправильного хранения продуктов в погребе

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В дачных погребах при неправильном хранении урожая может накапливаться опасный для жизни человека газ, образующийся из-за недостаточной вентиляции или проникновения из почвы в процессе разложения органических веществ. "Мособлпожспас" предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности при работе с погребами.

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Перед спуском в погреб необходимо обеспечить его хорошее проветривание и проверить наличие углекислого газа или метана. Запрещается включать электрические приборы или зажигать открытый огонь до проверки уровня кислорода. Для проверки следует опустить в погреб зажженную свечу: копчение или гашение пламени указывает на недостаток кислорода, требующий дополнительного проветривания.

"Эти действия необходимы для того, чтобы газ ушёл, уступив место воздуху", — приводит РИА "Новости" слова заместителя начальника территориального управления №13 ГКУ "Мособлпожспас" Дмитрия Чебочкина.

Для перемешивания воздуха рекомендуется использовать метлу или опустить в погреб старое одеяло на веревке. Только после того, как пламя свечи станет ровным и голубоватым, можно спускаться в подвал, при этом на поверхности должен находиться помощник, готовый в случае необходимости вызвать спасательные службы.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

