Врач Кондрахин назвал заболевание, признаком которого является утренний кашель

Утренний кашель может быть тревожным симптомом, указывающим на проблемы с сердцем, особенно у пожилых людей, сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Кондрахин отметил, что сердечный кашель часто сопровождается приступами удушья, которые усиливаются в предутренние часы. В таких случаях человеку становится легче, если он примет сидячее положение. Это может быть признаком проблем с сердцем.
"Если в районе 4-6 утра человек начинает задыхаться от кашля, вынужден сесть, опустить ноги и только тогда ему становится легче — это сердечный кашель, сердечная астма и признак сердечной недостаточности", — сказал Кондрахин.
Чаще всего утренний кашель беспокоит пожилых людей, у которых имеются сердечные заболевания, добавил врач.
Как сообщает сайт Москва 24, помимо этого утренний кашель часто встречается у курильщиков из-за раздражения слизистой оболочки дыхательных путей табачным дымом.
Врач также подчеркнул, что кашель по утрам может быть результатом попытки организма очистить бронхи от вредных веществ.
Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
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