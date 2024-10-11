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Врач Кондрахин назвал заболевание, признаком которого является утренний кашель

Здоровье

Утренний кашель может быть тревожным симптомом, указывающим на проблемы с сердцем, особенно у пожилых людей, сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач Кондрахин назвал заболевание, признаком которого является утренний кашель
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Кондрахин отметил, что сердечный кашель часто сопровождается приступами удушья, которые усиливаются в предутренние часы. В таких случаях человеку становится легче, если он примет сидячее положение. Это может быть признаком проблем с сердцем.

"Если в районе 4-6 утра человек начинает задыхаться от кашля, вынужден сесть, опустить ноги и только тогда ему становится легче — это сердечный кашель, сердечная астма и признак сердечной недостаточности", — сказал Кондрахин.

Чаще всего утренний кашель беспокоит пожилых людей, у которых имеются сердечные заболевания, добавил врач.

Как сообщает сайт Москва 24, помимо этого утренний кашель часто встречается у курильщиков из-за раздражения слизистой оболочки дыхательных путей табачным дымом.

Врач также подчеркнул, что кашель по утрам может быть результатом попытки организма очистить бронхи от вредных веществ.

 

 

Уточнения

Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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