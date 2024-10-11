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Врач назвала осенние добавки для чая

1:26
Здоровье

Осенью наступает сезон холодов, и риски подхватить простуду увеличиваются, поэтому особенно важно заняться укреплением иммунитета. Вечерние чаепития с полезными добавками помогут не только согреться, но и поддержать здоровье. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Врач назвала осенние добавки для чая
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Так, противовоспалительными свойствами славится имбирь, который в сочетании с ломтиком лимона превращает чай в полезный коктейль, богатый витамином C. Облепиха также является кладезем витаминов и антиоксидантов. Мята, в свою очередь, поможет успокоить нервы и поднять настроение в пасмурную погоду.

Как сообщает Газета.Ru, эксперт также рекомендовала добавлять в чай клюкву, обладающую антибактериальными свойствами и полезную при проблемах с мочевыводящей системой. Корица — ещё одна осенняя звезда — не только согревает в холодное время года, но и способствует регуляции уровня сахара в крови.

"Попробуйте соединить имбирь, лимон и мёд — это классическое сочетание, которое поможет при первых признаках простуды. Или экспериментируйте с более необычными вариантами. Как насчёт чая из облепихи с корицей и апельсиновой цедрой? Такой напиток не только укрепит иммунитет, но и подарит ощущение праздника", — уточнила врач, посоветовав комбинировать добавки для чая.

Уточнения

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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