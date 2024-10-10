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Врач-диетолог рассказала, что горячая еда может вызывать серьёзные заболевания

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Здоровье

Врач-диетолог Дарья Русакова предостерегает от употребления слишком горячей пищи, потому что это может привести к развитию онкологии.

Врач-диетолог рассказала, что горячая еда может вызывать серьёзные заболевания
Фото: unsplash.com by Prastika Herlianti prastikaher, PDM

Как рассказала эксперт, если есть очень горячую еду и пить горячий чай, то повышается риск ожога слизистой рта, пищевода и желудка, которые являются предвестниками онкологических заболеваний.

Как сообщает сайт Москва 24, при длительном употреблении горячей еды и напитков появляется воспаление, что может привести к развитию онкологии.

По мнению специалиста, наиболее оптимальная температура пищи составляет 40-45 градусов.

 

 

 

Уточнения

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).

Онкозаболевания являются системными и затрагивают, так или иначе, все органы и системы человека.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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