Врач-диетолог рассказала, что горячая еда может вызывать серьёзные заболевания

Врач-диетолог Дарья Русакова предостерегает от употребления слишком горячей пищи, потому что это может привести к развитию онкологии.
Как рассказала эксперт, если есть очень горячую еду и пить горячий чай, то повышается риск ожога слизистой рта, пищевода и желудка, которые являются предвестниками онкологических заболеваний.
Как сообщает сайт Москва 24, при длительном употреблении горячей еды и напитков появляется воспаление, что может привести к развитию онкологии.
По мнению специалиста, наиболее оптимальная температура пищи составляет 40-45 градусов.
Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).
Онкозаболевания являются системными и затрагивают, так или иначе, все органы и системы человека.
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