Психолог Целевич назвала признаки, по которым можно вычислить абьюзера

Абьюз — это любые взаимоотношения (семейные, романтические, профессиональные), в которых один из участников нарушает личные границы другого, ущемляет его интересы, унижает, обесценивает, манипулирует и ограничивает его свободу.
Омичи по просьбе местных журналистов поделились своим опытом таких отношений. Многие девушки, прошедшие через абьюз, рассказали свои истории.
Одна из них рассказала, как муж упрекнул её за то, что она загорала на Алтае и привлекла внимание других людей. Она также выразила страх перед будущим и тревогу из-за приёма антидепрессантов и панических атак.
Другая девушка поделилась, что находится в абьюзивных отношениях уже несколько лет и испытывает серьёзные психологические проблемы. Она хочет начать новую жизнь, но боится, что никому не будет нужна из-за приёма лекарств.
Психолог Наталья Целевич в беседе с gorod55.ru выделила основные признаки абьюза:
Абьюзи́вные отноше́ния (от англ. abusive relationships — уничижительные отношения; разг. абьюз) — отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы.
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