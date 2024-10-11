Психолог Целевич назвала признаки, по которым можно вычислить абьюзера

Абьюз — это любые взаимоотношения (семейные, романтические, профессиональные), в которых один из участников нарушает личные границы другого, ущемляет его интересы, унижает, обесценивает, манипулирует и ограничивает его свободу.

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Омичи по просьбе местных журналистов поделились своим опытом таких отношений. Многие девушки, прошедшие через абьюз, рассказали свои истории.

Одна из них рассказала, как муж упрекнул её за то, что она загорала на Алтае и привлекла внимание других людей. Она также выразила страх перед будущим и тревогу из-за приёма антидепрессантов и панических атак.

Другая девушка поделилась, что находится в абьюзивных отношениях уже несколько лет и испытывает серьёзные психологические проблемы. Она хочет начать новую жизнь, но боится, что никому не будет нужна из-за приёма лекарств.

Психолог Наталья Целевич в беседе с gorod55.ru выделила основные признаки абьюза:

Двуличие : Абьюзеры обычно скрывают свою истинную природу за маской дружелюбия и общительности. Однако в личных отношениях они проявляют себя совершенно иначе.

: Абьюзеры обычно скрывают свою истинную природу за маской дружелюбия и общительности. Однако в личных отношениях они проявляют себя совершенно иначе. Слежка и контроль : Абьюзеры стремятся контролировать поведение партнёра, включая его траты. Они хотят, чтобы жертва была полностью зависима от них.

: Абьюзеры стремятся контролировать поведение партнёра, включая его траты. Они хотят, чтобы жертва была полностью зависима от них. Унижения и критика : Абьюзеры оправдывают своё поведение желанием "лучшего" для другого, хотя на самом деле они не умеют проявлять любовь и заботу.

: Абьюзеры оправдывают своё поведение желанием "лучшего" для другого, хотя на самом деле они не умеют проявлять любовь и заботу. Эгоцентризм : Абьюзеры ограничивают свободу и общение жертвы, стремясь замкнуть её интересы только на себе.

: Абьюзеры ограничивают свободу и общение жертвы, стремясь замкнуть её интересы только на себе. Самоутверждение за счёт другого : Абьюзеры используют жертву для повышения собственной самооценки.

: Абьюзеры используют жертву для повышения собственной самооценки. Газлайтинг: Абьюзеры ставят под сомнение адекватность и компетенции партнёра, даже в базовых вопросах восприятия жизни.

Уточнения

Абьюзи́вные отноше́ния (от англ. abusive relationships — уничижительные отношения; разг. абьюз) — отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы.

