Врач объяснила, как отопление влияет на воздух в квартире

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отопительный сезон приводит к ухудшению микроклимата в квартирах, особенно к снижению влажности воздуха. Это негативно влияет на здоровье, прежде всего, на состояние кожи, волос и ногтей, а сухость слизистых оболочек ослабляет иммунитет, предупреждает врач-терапевт Екатерина Трофимова.

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В результате снижения влажности возрастает риск развития ОРВИ, кожных заболеваний и болезней бронхолегочной системы. Для профилактики рекомендуется использовать увлажнители воздуха, а также применять спреи и капли для глаз.

Помимо этого, регулярная влажная уборка помогает удалить пыль и микроорганизмы. Однако важно помнить, что чрезмерная влажность может способствовать образованию плесени, которая представляет угрозу для здоровья.

"Это аллергические реакции, снижение иммунитета слизистых, обострение бронхолегочных заболеваний, кожные заболевания", — отметила врач в интервью для телеканала "Санкт-Петербург".

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

