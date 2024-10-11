Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телеврач Елена Малышева раскрыла секрет молодости Аниты Цой
Биологи нашли животное, которое восстанавливается, если сливается с другой особью
Москва вкладывает миллиарды в туризм: что ждет столицу через пять лет
Россиянам рассказали, как справиться с недомоганием во время магнитных бурь
Как сделать волосы блестящими с помощью домашних спреев
Врач назвала осенние добавки для чая
Виктория Боня рассказала об отношениях с американским рэпером P.Diddy: бог отвёл
Христианская добродетель: прихожане РПЦЗ помогают пострадавших от урагана Хелен в США
Расчет опасности: в НАТО намерены пересмотреть стратегию в отношении РФ

Врач объяснила, как отопление влияет на воздух в квартире

1:03
Здоровье

Отопительный сезон приводит к ухудшению микроклимата в квартирах, особенно к снижению влажности воздуха. Это негативно влияет на здоровье, прежде всего, на состояние кожи, волос и ногтей, а сухость слизистых оболочек ослабляет иммунитет, предупреждает врач-терапевт Екатерина Трофимова.

Врач объяснила, как отопление влияет на воздух в квартире
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, CC0

В результате снижения влажности возрастает риск развития ОРВИ, кожных заболеваний и болезней бронхолегочной системы. Для профилактики рекомендуется использовать увлажнители воздуха, а также применять спреи и капли для глаз.

Помимо этого, регулярная влажная уборка помогает удалить пыль и микроорганизмы. Однако важно помнить, что чрезмерная влажность может способствовать образованию плесени, которая представляет угрозу для здоровья.

"Это аллергические реакции, снижение иммунитета слизистых, обострение бронхолегочных заболеваний, кожные заболевания", — отметила врач в интервью для телеканала "Санкт-Петербург".

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошки
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота? Видео 
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Еда и рецепты
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке Аудио 
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Советы
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Последние материалы
Расчет опасности: в НАТО намерены пересмотреть стратегию в отношении РФ
Взрыв в Сумах: воздушная тревога на севере Украины
Силы вовлечения: Лавров заявил, что есть риск вступление США и НАТО в конфликт на Ближнем Востоке
С заботой о служащих: в Белорусси сохранили порядок пенсионного обеспечения военных
Почему не стоит оставлять автомобиль в гараже в холодное время
Как сохранить хлеб свежим: главные ошибки, которых стоит избегать
Лукашенко ужесточает правила получения пособия по безработице и вводит квоты для инвалидов
Решили сократить: Польша резко уменьшила количество виз для россиян
Обратил внимание: Байден отправится в пострадавшую от урагана Флориду
Надежда на жизнь: российские военные эвакуировали несколько мирных жителей из Угледара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.