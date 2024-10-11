Врач рассказала, как горячий чай может привести к раку

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай, популярный в России, как и другие горячие напитки и пища, потенциально может способствовать развитию онкологических заболеваний. Врач-диетолог Дарья Русакова в интервью "Москве 24" объяснила причину этого.

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Причина заключается в высокой температуре потребляемых продуктов. Горячая пища и напитки могут вызывать ожоги слизистой оболочки полости рта, пищевода и желудка. Для предотвращения воспаления рекомендуется употреблять пищу и напитки, температура которых составляет 40-45 градусов. Более высокая температура повышает риск развития воспалительных процессов.

"Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний", — отметила диетолог.

Уточнения

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).

