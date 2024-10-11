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Эндокринолог Павлова: Омега-3 помогает снизить агрессию и контролировать поведение

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Здоровье

Капсулы с рыбьим жиром обладают противовоспалительным эффектом и благоприятно влияют на организм. Исследования, проведенные в Пенсильванском университете, показали, что они также способствуют поддержанию спокойствия и помогают уменьшить агрессивность. Об этом сообщает "Российская газета".

Эндокринолог Павлова: Омега-3 помогает снизить агрессию и контролировать поведение
Фото: pxhere

"Метаанализ 29 небольших исследований показал, что прием рыбьего жира снижает агрессию примерно на 28% (хоть и ненадолго). Работает это как со взрослыми людьми, так и с детьми", — написала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Это объясняется тем, что омега-3 снижает уровень воспалительных процессов в организме, что поддерживает важные функции мозга и обеспечивает их стабильную работу. Такой эффект, в свою очередь, способствует улучшению контроля над поведением.

Рекомендуемая профилактическая доза омега-3 составляет 300 мг ежедневно. Эта рекомендация поддерживается многими медицинскими ассоциациями, включая кардиологические организации. Устранение дефицита этих жирных кислот может служить эффективной мерой профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже деменции.

Врач Павлова также рассказала о замене омега-3 на рыбу. Эндокринолог пояснила, что трудно получить достаточное количество этого вещества из товаров, которые не раз подвергались заморозке и разморозке. Поскольку организм не производит омега-3 самостоятельно, ее прием в качестве профилактической меры будет полезен практически каждому.

Уточнения

Ры́бий жи́р — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески). 
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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