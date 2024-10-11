Замедлить старение: 3 простых шага для молодости

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старение — это естественный процесс, который невозможно остановить, но вполне реально замедлить. Наверняка вы замечали, что люди одного возраста могут выглядеть совершенно по-разному. Это связано не только с генетикой, но и с нашими повседневными привычками, которые могут либо ускорить старение, либо, наоборот, замедлить его.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Одной из ключевых причин преждевременного старения является постоянное пребывание в состоянии стресса. Когда мы живём в тревоге, нервничаем и испытываем негативные эмоции на регулярной основе, это влияет не только на психическое здоровье, но и на внешний вид. Эксперты подчёркивают, что перманентный стресс приводит к ускоренному старению, так как организм не успевает восстанавливаться.

Недостаток сна также является весомым фактором. Люди, которые регулярно спят по 8 часов и ложатся спать до 23:00, выглядят моложе и свежее. Дело в том, что именно во время сна организм восстанавливает свои ресурсы, что благоприятно сказывается на внешности и общем состоянии здоровья.

Не менее важно обращать внимание на питание. Продукты, которые мы потребляем, могут либо поддерживать молодость и здоровье, либо наоборот, ускорять старение. Неразборчивость в еде и злоупотребление вредными продуктами отражаются на внешности и фигуре, поэтому правильное питание — один из главных секретов замедления старения.

Уточнения

Ста́рость - период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

