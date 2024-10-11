Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренеры поделились лучшими советами по занятию спортом
Диетический майонез на сметане: с ним получаются очень вкусные сэндвичи и салаты из овощей
Советы по интерьеру: детали, которые улучшат ваше рабочее место
Локализация головной боли: как определить причину и выбрать лечение быстро
Россия готовится обогнать США в майнинге криптовалют
Вопрос здоровья: как найти лучший ошейник, который защитит вашу кошку от блох
На Хайнане готовят новогодние банкеты для россиян
Белоруссия приостановила свободный вывоз овощей и фруктов
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим

Грибной суп: польза и скрытые риски для организма

1:06
Здоровье

Супы всегда считались неотъемлемой частью рациона, особенно если речь идёт о блюдах с насыщенным вкусом и ароматом. Одним из таких является грибной суп, который заслуженно выделяется среди других первых блюд. Но, несмотря на его пользу, не каждому стоит включать его в своё меню.

Грибной суп: польза и скрытые риски для организма
Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine, CC BY-SA 3.0

Эксперты предупреждают, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует отказаться от употребления грибного супа. Грибы — хоть и низкокалорийный продукт, однако их переваривание требует значительных усилий от организма, что делает это блюдо слишком тяжёлым для людей с проблемами ЖКТ.

Кроме того, важно избегать приготовления грибного супа на мясных или птичьих бульонах — они лишь усложнят его переваривание и могут усугубить состояние здоровья.

В остальных случаях грибной суп может стать полезным дополнением к рациону. Он содержит много нутриентов, утоляет голод и при этом остаётся низкокалорийным блюдом, которое легко вписывается в диетический режим.

Уточнения

Грибной суп - суп, основным ингредиентом которого являются грибы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Советы
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды Аудио 
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Кошки
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Последние материалы
Грибной суп: польза и скрытые риски для организма
На Хайнане готовят новогодние банкеты для россиян
Белоруссия приостановила свободный вывоз овощей и фруктов
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
В поисках древних океанов: что нашёл аппарат Curiosity на Марсе?
Хранение семян в квартире: секреты и техники для максимального сохранения всхожести
Спортсменка из Швейцарии Бранденбург посочувствовала российским фигуристкам
Планируете дачную беседку? Учитываем все важные нюансы при покупке
Польза и вред горохового супа: что важно знать
Красота без пластики: как сохранить молодость и красоту естественными методами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.