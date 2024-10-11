Грибной суп: польза и скрытые риски для организма

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Супы всегда считались неотъемлемой частью рациона, особенно если речь идёт о блюдах с насыщенным вкусом и ароматом. Одним из таких является грибной суп, который заслуженно выделяется среди других первых блюд. Но, несмотря на его пользу, не каждому стоит включать его в своё меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine, CC BY-SA 3.0

Эксперты предупреждают, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует отказаться от употребления грибного супа. Грибы — хоть и низкокалорийный продукт, однако их переваривание требует значительных усилий от организма, что делает это блюдо слишком тяжёлым для людей с проблемами ЖКТ.

Кроме того, важно избегать приготовления грибного супа на мясных или птичьих бульонах — они лишь усложнят его переваривание и могут усугубить состояние здоровья.

В остальных случаях грибной суп может стать полезным дополнением к рациону. Он содержит много нутриентов, утоляет голод и при этом остаётся низкокалорийным блюдом, которое легко вписывается в диетический режим.

Уточнения

Грибной суп - суп, основным ингредиентом которого являются грибы.

