Польза и вред горохового супа: что важно знать

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гороховый суп по праву считается одним из любимых блюд во многих семьях. Он быстро утоляет голод и радует своим насыщенным вкусом и ароматом. Однако не стоит забывать, что несмотря на его привлекательность, данное блюдо не лишено некоторых недостатков, которые важно учитывать для поддержания здоровья.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Польза горохового супа заключается в высоком содержании растительного белка, который отлично усваивается организмом. Это делает его ценным продуктом для тех, кто испытывает дефицит белка в рационе, включая спортсменов, нуждающихся в поддержании или наборе мышечной массы. Сам горох также считается полезным продуктом, который способен улучшать общее состояние организма и укреплять здоровье.

Тем не менее, стоит отметить и возможные риски. Классический гороховый суп часто готовят с добавлением копчёностей, что может негативно сказываться на организме. Копчёная продукция провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой, способствует развитию гипертонии и даже может стать одной из причин онкологических заболеваний. Кроме того, людям с проблемами кишечника следует воздержаться от употребления горохового супа, так как он может усугубить ситуацию.

Уточнения

Гороховый суп - суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

