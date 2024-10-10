Россиянам рассказали, как защититься от грибка

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подолог Анастасия Шмидт советует, чтобы ногти оставались здоровыми, нужно регулярно мыть ноги.

Фото: riversidepodiatry by Anonymous, PDM

Чтобы избежать грибковой инфекции, важно правильно ухаживать за ногами и ногтями, говорит Шмидт в интервью Пятому каналу. Она подчёркивает необходимость следовать простым правилам: мыть и тщательно высушивать кожу.

Ноги нужно мыть с мылом, а также хорошо просушивать, особенно между пальцами. Для этого подойдут как махровые полотенца, так и обычные салфетки, которые удобно использовать, — добавила врач.

Шмидт объяснила, что влага между пальцами может повышать риск грибковых инфекций. Для профилактики она рекомендует применять антисептики или специальные средства с небольшим содержанием противогрибковых компонентов.

Дерматолог Ольга Божок ранее отмечала, что с возрастом на пятках могут появляться трещины и утолщения кожи из-за неправильного положения стопы. Она предупредила, что воспаление может привести к серьёзным проблемам с движением.

Уточнения

Подиатрия (хироподия) — раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени, объединяющий знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и гнойной хирургии, нейрохирургии.



Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

