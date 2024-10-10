Россиянам рассказали, как защититься от грибка

Подолог Анастасия Шмидт советует, чтобы ногти оставались здоровыми, нужно регулярно мыть ноги.
Чтобы избежать грибковой инфекции, важно правильно ухаживать за ногами и ногтями, говорит Шмидт в интервью Пятому каналу. Она подчёркивает необходимость следовать простым правилам: мыть и тщательно высушивать кожу.
Ноги нужно мыть с мылом, а также хорошо просушивать, особенно между пальцами. Для этого подойдут как махровые полотенца, так и обычные салфетки, которые удобно использовать, — добавила врач.
Шмидт объяснила, что влага между пальцами может повышать риск грибковых инфекций. Для профилактики она рекомендует применять антисептики или специальные средства с небольшим содержанием противогрибковых компонентов.
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