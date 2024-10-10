Малышева поделилась советом: учимся у слонов!

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в программе "Жить здорово!" на Первом канале рассказали, что людям стоит регулярно промывать нос, как это делают слоны. Они объяснили, что эти животные заботятся о чистоте носоглотки, удаляя с помощью жидкости микробы, которые могут вызвать болезни.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Palmyre_066.jpg by William Scot

Первое, чему мы можем научиться у слонов — это промывание носа, — отметила Малышева.

Также врач-кардиолог Мария Лобова посоветовала метеозависимым людям избегать стресса и физической нагрузки во время дождей и магнитных бурь, чтобы не ухудшить состояние сердца. Она добавила, что важно не забывать про полноценный сон — не менее восьми-девяти часов.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.



Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

