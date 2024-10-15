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Причины задержки жидкости и как её устранить

Отёки и задержка воды: 5 способов вернуть себе лёгкость
2:18
Здоровье

Избыток жидкости в организме — частая проблема, которая может привести к отёкам, резкому набору веса и даже затруднениям с дыханием. Вода выходит из организма через дыхание, потоотделение и мочу, но иногда она задерживается в тканях, что может доставить значительный дискомфорт. Как же определить и устранить эту проблему?

Отёки и задержка воды: 5 способов вернуть себе лёгкость
Фото: Wikimedia Commons by Ryaninuk, CC BY-SA 4.0

Признаки задержки жидкости включают резкое увеличение веса: если вы набираете более 1 кг за день или более 2,2 кг за неделю, это сигнал о том, что жидкость задерживается. Часто задержка проявляется через отёки, особенно конечностей и лица. Простой тест — надавить на кожу в месте отёка: если остаётся вмятина, которая не сразу исчезает, это явный признак накопления лишней жидкости. Ещё одним признаком может быть увеличение объёма живота (асцит) и сложности с дыханием.

Чтобы избавиться от излишков жидкости, можно воспользоваться несколькими одобренными врачами способами:

  1. Сократите количество соли в рационе. Соль способствует задержке воды в организме, поэтому важно ограничить её потребление. Поначалу пища может казаться пресной, но через 10-14 дней ваши вкусовые рецепторы адаптируются.

  2. Увеличьте физическую активность. Регулярные упражнения улучшают лимфодренаж и помогают выводить жидкость из тканей.

  3. Поднимайте ноги при отёках. Если ноги, лодыжки или стопы отекают, несколько раз в день проводите по 30 минут в положении лёжа с приподнятыми ногами — это облегчит отток жидкости.

  4. Используйте компрессионное бельё. Проконсультируйтесь с врачом о приобретении компрессионных чулок или колготок — они помогают предотвратить и уменьшить отёки конечностей.

  5. Лёгкий массаж. Массажные движения по направлению к сердцу помогут улучшить циркуляцию лимфы. Будьте осторожны, если отёк выражен сильно, чтобы не повредить кожу.


Следование этим рекомендациям позволит вывести лишнюю жидкость и улучшить самочувствие, но перед применением любых мер лучше посоветоваться с врачом.

Уточнения

Отёк - избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Ли́мфа — компонент внутренней среды организма человека, разновидность соединительной ткани, представляющая собой прозрачную жидкость.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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