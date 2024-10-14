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Предотвратите выпадение волос: важное правило перед мытьём

Почему расчёсывание перед мытьём головы так важно для ваших волос
1:10
Здоровье

Мало кто задумывается о том, что перед каждым мытьём головы важно соблюдать одно простое, но крайне эффективное правило. Это действие помогает сохранить здоровую шевелюру и предотвратить выпадение волос. Многие не знают, что волосы перед мытьём необходимо тщательно расчёсывать, и это упущение может привести к негативным последствиям.

Почему расчёсывание перед мытьём головы так важно для ваших волос
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Волосы, намокая, становятся более тяжёлыми и хрупкими, особенно если они уже спутаны. В таком состоянии вероятность того, что при расчёсывании после мытья волоски будут вырываться, значительно возрастает. Использование расчёски с частыми зубьями перед процедурой помогает избежать спутывания и снизить риск повреждения. Расчёсывая волосы до того, как они впитают влагу, вы минимизируете нагрузку на волосяные луковицы и уменьшите шанс потерять волосы.

Простое правило расчёсывания перед мытьём головы помогает сохранить не только красоту, но и здоровье вашей шевелюры. Так что не пренебрегайте этим важным шагом в уходе за волосами, если хотите избежать их выпадения и ломкости.

Уточнения

Волосяно́й фолли́кул - динамичный орган, находящийся в дермальном слое кожи и состоящий из 20 различных типов клеток с различными функциями.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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