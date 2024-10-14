Почему пассивное курение не менее вредно, чем обычное

Пассивное курение: почему дым от других так опасен

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пассивное курение, даже если вы сами не курите, может нанести вашему здоровью серьёзный вред. Попадая в окружение курящих людей, вы вдыхаете токсичные вещества табачного дыма, и, к сожалению, избежать этого полностью бывает трудно.

Исследования показывают, что отказ от пассивного курения приносит значительную пользу для здоровья. В Великобритании учёные выявили, что около миллиона граждан, особенно медсёстры, сиделки и работники сферы ухода на дому, регулярно подвергаются воздействию табачного дыма на рабочем месте. Эти специалисты вдыхают количество вредных частиц, сопоставимое с уровнем загрязнения воздуха в городах с высоким уровнем смога, таких как Дели.

Пассивное курение может вызывать серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой, даже если воздействие кратковременное. Оно повышает риск сердечных приступов, ухудшает кровообращение и может спровоцировать приступы астмы. Долгосрочное регулярное пассивное курение ведёт к развитию заболеваний лёгких, сердечно-сосудистых недугов и даже инсульта.

Уточнения

Пассивное курение - процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека.



