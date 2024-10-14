Как правильно ухаживать за ушами и избежать серных пробок

90% людей неправильно чистят уши: вот как делать это правильно

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас, не задумываясь, используют ватные палочки для чистки ушей, однако это может привести к серьёзным проблемам. Если вы вводите палочку в наружный слуховой проход, то совершаете грубую ошибку!

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Вместо того чтобы удалить ушную серу, вы лишь сдвигаете её глубже, что может привести к образованию серной пробки. На самом деле ватные палочки предназначены исключительно для чистки внешней части ушной раковины. На упаковке большинства изделий часто содержится предупреждение об этом, но многие не обращают на него внимания.

Для правильной гигиены ушей рекомендуется использовать мизинец, слегка намыленный. Аккуратно введя палец в наружный слуховой проход, следует осторожно его поворачивать. Затем ухо необходимо промыть водой и вытереть насухо полотенцем.

Правильный уход за ушами — это залог здоровья и отсутствие неприятных последствий.

Уточнения

Се́рная про́бка - состояние, при котором вследствие увеличения количества и уплотнения ушной серы произошло обтурирование наружного слухового прохода.





Ту́пфер более известный как ва́тная па́лочка - стерильный зонд-тампон, который состоит из марли, ваты или другого пористого материала.

