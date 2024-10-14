Как греческий йогурт помогает избавиться от запаха чеснока

Натуральный йогурт: убийца запаха чеснока прямо у вас в холодильнике

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас отказываются от любимых чесночных блюд перед важными встречами или выходом из дома из-за стойкого запаха, который не исчезает даже после чистки зубов. Однако теперь решение найдено. Сотрудники Университета штата Огайо обнаружили, что натуральный йогурт — это самое эффективное средство, которое помогает справиться с неприятным запахом чеснока изо рта.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Белки, содержащиеся в йогурте, нейтрализуют серосодержащие соединения, ответственные за этот запах. Особенно полезен йогурт с высоким содержанием белка и жира, например, греческий, однако подойдут и ароматизированные версии. Кроме того, йогурт не только избавляет от запаха, но и приносит пользу организму, поддерживая сытость на долгое время.

Теперь можно наслаждаться чесноком без опасений — всё, что нужно, уже есть в вашем холодильнике!

Уточнения

Чесно́к - многолетнее травянистое растение и популярная овощная культура у многих народов всего мира, что объясняется острым вкусом и характерным запахом.



Греческий йогурт - тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки.

