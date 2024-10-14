Как греческий йогурт помогает избавиться от запаха чеснока

Многие из нас отказываются от любимых чесночных блюд перед важными встречами или выходом из дома из-за стойкого запаха, который не исчезает даже после чистки зубов. Однако теперь решение найдено. Сотрудники Университета штата Огайо обнаружили, что натуральный йогурт — это самое эффективное средство, которое помогает справиться с неприятным запахом чеснока изо рта.
Белки, содержащиеся в йогурте, нейтрализуют серосодержащие соединения, ответственные за этот запах. Особенно полезен йогурт с высоким содержанием белка и жира, например, греческий, однако подойдут и ароматизированные версии. Кроме того, йогурт не только избавляет от запаха, но и приносит пользу организму, поддерживая сытость на долгое время.
Теперь можно наслаждаться чесноком без опасений — всё, что нужно, уже есть в вашем холодильнике!
Чесно́к - многолетнее травянистое растение и популярная овощная культура у многих народов всего мира, что объясняется острым вкусом и характерным запахом.
Греческий йогурт - тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки.
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