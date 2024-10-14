Ранний завтрак помогает снизить уровень сахара в крови

Ранний завтрак помогает снизить риск диабета II типа

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование американских учёных показало, что ранний завтрак — до 8:30 утра — может значительно снизить уровень глюкозы в крови и уменьшить инсулинорезистентность, что, в свою очередь, снижает риск развития диабета II типа.

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Доктор Мария Али и её коллеги собрали данные 10 575 взрослых, чтобы выяснить, как время завтрака влияет на показатели обмена веществ. Участники были разделены на группы по времени, проходящему от первого до последнего приёма пищи: менее 10 часов, 10-13 часов и более 13 часов. Далее их разделили на подгруппы в зависимости от времени завтрака: до 8:30 или позже.

Результаты исследования показали, что люди, завтракающие до 8:30, имели более низкий уровень сахара в крови натощак и меньшую резистентность к инсулину, чем те, кто завтракал позже. При этом продолжительность времени приёма пищи в течение дня (менее или более 10 часов) не оказала значительного влияния.

Учёные пришли к выводу, что время завтрака оказывает большее влияние на обмен веществ, чем общее время питания в течение дня. Этот вывод подчёркивает важность раннего завтрака для поддержания здорового метаболизма.

Уточнения

Диабе́т - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.





Глюко́за — органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

