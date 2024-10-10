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Кола и ротавирус: что говорит врач

1:26
Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала "Вечерней Москве", что научные исследования не подтверждают эффективность колы в борьбе с ротавирусом. По её словам, положительные отзывы о таком методе лечения можно найти только на форумах для мам, но официальная медицина его не поддерживает.

Чернышова отметила, что нет ни одного научного доказательства, которое бы подтверждало пользу колы. Она добавила, что газировка может раздражать слизистую желудка, особенно если она уже повреждена вирусом.

Сторонники использования колы часто упоминают фосфорную кислоту в её составе, утверждая, что она может уничтожать вирусы. Однако врач подчеркнула, что в нашем организме есть более сильная соляная кислота, и если она не справляется с болезнью, то фосфорная кислота тем более не поможет.

При ротавирусной инфекции лучше пить простую воду или чай, а также принимать лекарства, назначенные врачом. Самолечение может быть опасным, особенно для детей, заключила Чернышова.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что частое употребление сладких газированных напитков и соков может привести к ожирению, а затем и к инсультам или инфарктам. Это связано с высоким содержанием сахара — около пяти-шести кубиков на стакан.

Уточнения

Ротавирусы (лат. Rotavirus) — род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов (Reoviridae), возбудители ротавирусной инфекции.
 

Coca-Cola (рус. кока-кола; в просторечии — кола) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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