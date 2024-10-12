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NMН: одиночество увеличивает риск возникновения деменции на 31%

1:02
Здоровье

Исследование учёных из Медицинского колледжа Университета штата Флорида, опубликованное в журнале Nature Mental Health, выявило тесную связь между одиночеством и ухудшением когнитивных функций. Анализ данных о здоровье 600 тысяч человек из разных стран показал, что одиночество повышает риск снижения когнитивных способностей на 15% и развития деменции на 31%.

NMН: одиночество увеличивает риск возникновения деменции на 31%
Фото: Freepik by Ads, CC0

Учёные оценили социальные навыки участников и частоту общения с друзьями и семьёй. Полученные результаты свидетельствуют о том, что отсутствие социальной активности может негативно сказываться на здоровье мозга, вероятно, из-за недостаточной стимуляции умственных способностей в социальной среде.

Несмотря на тревожные выводы, исследование имеет и позитивный аспект. Учёные подчеркнули, что одиночество — это контролируемый фактор риска, что открывает возможности для профилактики и улучшения когнитивных функций.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

 Когнитивными (познавательными) функциями - наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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