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Датские учёные разработали таблетку, заменяющую утренние пробежки

1:12
Здоровье

Вспомните, когда вы мечтали о том, чтобы похудеть, наслаждаясь шоколадом и чипсами. Учёные из Дании пока не обнаружили чудодейственный эликсир, который превратит эту мечту в действительность, однако они разработали лекарственное средство, которое уменьшает количество жира в организме, стимулирует метаболические процессы в мышцах и улучшает выносливость, и всё это не требует утомительных физических упражнений.

Датские учёные разработали таблетку, заменяющую утренние пробежки
Фото: commons.wikimedia.org by TheHellRace, CC BY-SA 4.0

Разработчики медикамента утверждают, что его эффект сопоставим с пробежкой на дистанцию в 10 километров.

Этот медикамент уже был испытан на грызунах, и вскоре наступит время для клинических испытаний на людях. В перспективе это средство может оказать помощь людям, имеющим ограниченные физические способности.

"Мы разработали молекулу под названием LaKe, которая может имитировать естественную метаболическую реакцию организма на интенсивные упражнения и голодание. На практике молекула приводит организм в метаболическое состояние, соответствующее бегу на 10 км с высокой скоростью натощак", — приводит слова учёных The New York Post.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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