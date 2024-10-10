Один из популярных у россиян ужинов может провоцировать ожирение

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильный выбор еды на ужин играет важную роль в поддержании здоровья. В частности, неправильный выбор может привести к набору лишнего веса. Врачи предупреждают, что наиболее вредным для организма является сочетание большого количества жира, углеводов и соли.

Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, CC BY-SA 4.0

Врач-эндокринолог Оксана Михалёва, как сообщает Газета. Ru, подчёркивает важность правильного питания. Она назвала мясо по-французски одним из таких блюд, которое провоцирует ожирение. По словам врача, употребление легкоусвояемой и высококалорийной пищи вечером не только способствует набору калорий, но и препятствует их сжиганию. В итоге это приводит к образованию висцерального жира.

"Если вы стремитесь контролировать свой вес, ужин не должен быть слишком поздним (рекомендуется не менее чем за 2-3 часа до сна), и, конечно, тяжёлым. Подходящими вариантами могут быть овощи, нежирное мясо или рыба, полезные крупы в небольших количествах и блюда из творога", — резюмировала специалист.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

