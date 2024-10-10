Врач назвала триггеры аутоиммунных заболеваний

Развитие аутоиммунного заболевания может быть вызвано целым рядом факторов. Часто оно обусловлено генетической предрасположенностью, однако это не единственный фактор, как сообщила врач-ревматолог Оксана Инамова. По её словам, на возникновение таких заболеваний могут влиять и внешние факторы.
В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач подчеркнула, что аутоиммунное заболевание может быть спровоцировано другим недугом, например, вирусным, что стало особенно очевидно во время пандемии COVID-19. К факторам, которые могут нарушить работу иммунной системы, также относятся курение, недостаток витамина D или, напротив, избыточное воздействие солнечных лучей.
Кроме того, стрессовые ситуации могут выступать триггерами для аутоиммунных заболеваний. Однако в основе самого недуга всегда лежит воспалительный процесс.
"Иммунная система начинает вырабатывать к каким-то структурным элементам наших родных клеток антитела. Она начинает атаковать их, воспринимает как чужеродные. Она атакует эти ткани — начинается воспалительный процесс", — пояснила специалист.
Аутоимму́нные заболева́ния (от др.-греч. αὐτός [autos] «сам; он самый» + «иммунный» — относящийся к иммунной системе) — обширный класс разнородных по клиническим проявлениям заболеваний, развивающихся вследствие патологической выработки аутоиммунных антител или размножения аутоагрессивных клонов киллерных клеток против здоровых, нормальных тканей организма, приводящих к повреждению и разрушению нормальных тканей и к развитию аутоиммунного воспаления.
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