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Врач назвала триггеры аутоиммунных заболеваний

1:14
Здоровье

Развитие аутоиммунного заболевания может быть вызвано целым рядом факторов. Часто оно обусловлено генетической предрасположенностью, однако это не единственный фактор, как сообщила врач-ревматолог Оксана Инамова. По её словам, на возникновение таких заболеваний могут влиять и внешние факторы.

Врач назвала триггеры аутоиммунных заболеваний
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач подчеркнула, что аутоиммунное заболевание может быть спровоцировано другим недугом, например, вирусным, что стало особенно очевидно во время пандемии COVID-19. К факторам, которые могут нарушить работу иммунной системы, также относятся курение, недостаток витамина D или, напротив, избыточное воздействие солнечных лучей.

Кроме того, стрессовые ситуации могут выступать триггерами для аутоиммунных заболеваний. Однако в основе самого недуга всегда лежит воспалительный процесс.

"Иммунная система начинает вырабатывать к каким-то структурным элементам наших родных клеток антитела. Она начинает атаковать их, воспринимает как чужеродные. Она атакует эти ткани — начинается воспалительный процесс", — пояснила специалист.

Уточнения

Аутоимму́нные заболева́ния (от др.-греч. αὐτός [autos] «сам; он самый» + «иммунный» — относящийся к иммунной системе) — обширный класс разнородных по клиническим проявлениям заболеваний, развивающихся вследствие патологической выработки аутоиммунных антител или размножения аутоагрессивных клонов киллерных клеток против здоровых, нормальных тканей организма, приводящих к повреждению и разрушению нормальных тканей и к развитию аутоиммунного воспаления.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Керченко Анна
проведением различных видов локальной инъекционной терапии (внутрисуставное, околосуставное введение различных препаратов, введение препаратов в мягкие ткани любой локализации) в проекции всех отделов позвоночника, по триггерным точкам различной локализации; комплексное обследование пациентов с интерпретацией показателей и определением тактики лечения, реабилитацией с использованием естественных и искусственных физических факторов воздействия на организм, восстановлением работоспособности организма после тяжелых заболеваний
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