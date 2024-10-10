Врач назвала триггеры аутоиммунных заболеваний

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Развитие аутоиммунного заболевания может быть вызвано целым рядом факторов. Часто оно обусловлено генетической предрасположенностью, однако это не единственный фактор, как сообщила врач-ревматолог Оксана Инамова. По её словам, на возникновение таких заболеваний могут влиять и внешние факторы.

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В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач подчеркнула, что аутоиммунное заболевание может быть спровоцировано другим недугом, например, вирусным, что стало особенно очевидно во время пандемии COVID-19. К факторам, которые могут нарушить работу иммунной системы, также относятся курение, недостаток витамина D или, напротив, избыточное воздействие солнечных лучей.

Кроме того, стрессовые ситуации могут выступать триггерами для аутоиммунных заболеваний. Однако в основе самого недуга всегда лежит воспалительный процесс.

"Иммунная система начинает вырабатывать к каким-то структурным элементам наших родных клеток антитела. Она начинает атаковать их, воспринимает как чужеродные. Она атакует эти ткани — начинается воспалительный процесс", — пояснила специалист.

Уточнения

Аутоимму́нные заболева́ния (от др.-греч. αὐτός [autos] «сам; он самый» + «иммунный» — относящийся к иммунной системе) — обширный класс разнородных по клиническим проявлениям заболеваний, развивающихся вследствие патологической выработки аутоиммунных антител или размножения аутоагрессивных клонов киллерных клеток против здоровых, нормальных тканей организма, приводящих к повреждению и разрушению нормальных тканей и к развитию аутоиммунного воспаления.

