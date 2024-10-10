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Врач перечислила первые признаки распространённых в России психических заболеваний

1:26
Здоровье

Некоторые россияне сталкиваются с различными формами депрессии, которая является наиболее распространённым психическим заболеванием в России. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина поделилась сведениями о первых признаках, которые могут указывать на данное заболевание.

Врач перечислила первые признаки распространённых в России психических заболеваний
Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

"Основные ранние симптомы включают постоянное чувство подавленности, утрату интереса к тому, что раньше приносило радость, быструю утомляемость и нарушение сна… <…> Люди с депрессией часто чувствуют себя беспомощными, у них снижается самооценка, возникают проблемы с концентрацией внимания", — уточнила специалист.

На втором месте по распространённости находится тревожное расстройство, которое проявляется в виде повышенной напряжённости, раздражительности и трудностях с концентрацией внимания, как отметила врач. Кроме того, навязчивые воспоминания о травме и ночные кошмары могут быть признаками посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Среди первых признаков шизофрении могут быть внезапные изменения поведения, слуховые или зрительные галлюцинации, нарушения мышления и социальная изоляция, предупредила кандидат медицинских наук. В России также распространено биполярное расстройство, которое характеризуется резкими сменами настроения, высокой импульсивностью и активностью.

 

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
Тревожные расстройства — группа психических расстройств, характеризующихся выраженной беспричинной тревогой или страхом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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